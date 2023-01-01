OPPO توقع مع إريكسون اتفاقية تعاون عالمي.. تعرف على التفاصيل



OPPO OPPO

أعلنت شركة OPPO، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيات، عن توقيع اتفاقية تعاون عالمي مع شركة إريكسون. تشمل الاتفاقية تراخيص براءات الاختراع المتبادلة عالميًا، والتعاون التقني، والتوسع في مختلف الأسواق وغيرها من أوجه التعاون والشراكات. وتغطي اتفاقية التراخيص المتبادلة عالميًا براءات الاختراعات الأساسية المتعلقة بتقنيات الاتصالات الخلوية، بما في ذلك الجيل الخامس (5G).

قد يعجبك أيضا...

وبهذه المناسبة، قال فنغ يينغ، الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية في شركة OPPO، “يسعدنا الإعلان عن اتفاقية تعاون عالمي مع شركة إريكسون. وتغطي الاتفاقية براءات الاختراع الأساسية لمعايير الاتصالات الخلوية، بما في ذلك الجيل الخامس (5G).” وتعكس هذه الاتفاقية الاحترام المتبادل لحقوق للملكية الفكرية لكل من الطرفين وتضع أساسًا قويًا لتعاوننا. لطالما احترمت شركة OPPO الملكية الفكرية، ودعت إلى رسوم معقولة للاستفادة من هذه الأصول، ودعمت إنشاء نظام إلكتروني يدعم الملكية الفكرية على المدى الطويل، حيث نهدف إلى حل المشاكل المتعلقة بالملكية الفكرية بين أصحاب الملكية الفكرية والمرخص لهم من خلال التفاوض الودي، مع الاحترام المتبادل لقيمة براءات الاختراع.”تعمل OPPO منذ تأسيسها قبل ما يقرب من 20 عامًا على الاستثمار طويل الأجل في البحث والتطوير، واستمرت في توسيع جهودها في المجالات الرئيسية، وتحويل الابتكارات إلى ملكية فكرية ذات قيمة عالية تسهم في تقديم تجارب استثنائية لكل المستخدمين. وقدمت OPPO اعتبارًا من 30 يونيو 2024 أكثر من 103,000 طلب براءة اختراع على مستوى العالم، وتم منح أكثر من 57,000 براءة اختراع، و91% من جميع طلبات براءات الاختراع هي براءات اختراع لتكنولوجيات يستفيد منها الناس في شتى المجالات. وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، احتلت OPPO المرتبة التاسعة عالميًا في طلبات براءات الاختراع المقدمة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) في عام 2023، مما يجعلها في المرتبة العاشرة عالميًا للعام الخامس على التوالي.وكأحد الشركات الرائدة الرئيسية التي تملك براءات الاختراع الأساسية للجيل الخامس، تقود OPPO التوجه العالمي في ابتكار الأجهزة الذكية، وتعتبر OPPO من الشركات الكبرى التي تبتكر التكنولوجيات وتُنفذها كذلك. وتقوم OPPO بتعزيز تنفيذ وتطبيق معايير التكنولوجيات المُتقدمة في مجال الهواتف والأجهزة الذكية. وكانت OPPO بداية من 30 يونيو 2024، قد قدمت أكثر من 6,200 مجموعة من طلبات براءات الاختراع العالمية لمعايير الاتصال بالجيل الخامس (5G) في أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم. وأعلنت عن أكثر من 3,700 مجموعة من براءات اختراع الجيل الخامس إلى معهد المعايير الكهربائية الأوروبي (ETSI) و قدمت أكثر من 12,000 وثيقة معيارية إلى مشروع الشراكة من الجيل الثالث (3GPP). وفقًا لتقرير ” دراسة براءات الاختراع الأساسية لمعايير الجيل الخامس (5G) والاقتراحات المعيارية العالمية (2023)” الصادر عن أكاديمية الصين للمعلومات والتكنولوجيا والاتصالات (CAICT) وتقرير “تميز براءات اختراع الجيل الخامس الأساسية العالمية” الذي نشرته IPlytics في أكتوبر 2023، تحتل OPPO مركزاً متقدماً بين الأوائل عالميًا من حيث تميز براءات اختراع الجيل الخامس الأساسية (5G SEP).