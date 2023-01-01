OPPO تكشف عن Realme V60 و Realme V60s



Realme V60s Realme V60s

أطلقت أوبو أحدث هواتفها الذكية من سلسلة V، وهي Realme V60 و Realme V60s. ويلبي كلا الهاتفين متطلبات المستخدمين الراغبين باستخدام شبكات الجيل الخامس 5G، ويقدمان المواصفات الأساسية بسعر مناسب.



وتعد الأسماء منفصلة، ??مع أن النموذجين Realme V60 و Realme V60s متطابقان إلى حد كبير من ناحية التصميم والأجهزة.



وزودت أوبو الهاتفان بشاشة بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 720×1604 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويمكن أن تصل الشاشة إلى ذروة سطوع قدرها 625 شمعة في المتر المربع.

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وتذكر أوبو أن الشاشة يمكن أيضًا أن تكون خافتة بسطوع يصل حتى شمعة واحدة في المتر المربع، وهو أمر مفيد للاستخدام الليلي.وتتولى مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 6300 مهام المعالجة. وتتميز مجموعة الشرائح الثمانية النواة بنواتين من نوع Cortex-A76 تعمل بتردد قدره 2.4 جيجاهرتز لمهام الأداء، إلى جانب 6 نوى من نوع Cortex-A55 تعمل بتردد قدره 2.0 جيجاهرتز للعمليات اليومية.وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي قدرها 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. ويدعم الهاتفان أيضًا توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 8 جيجابايت.ويعمل الهاتفان بواجهة المستخدم المخصصة Realme UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويستمد الجهازان الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط.وتحتوي الجهة الخلفية وحدة كاميرا مع أربع فتحات، مع أنها تحتوي مستشعرًا رئيسيًا بدقة قدرها 32 ميجابكسل ومستشعر عمق وفلاش LED.ويحافظ الجزء الخلفي على مظهر نظيف مع وجود شعار Realme من أوبو محفورًا في الجهة السفلية.وتحتوي الجهة الأمامية كاميرا بدقة قدرها 8 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية. ويعد التصميم العام مناسبًا للنطاق السعري، مع حافات بسيطة تؤطر الشاشة.ويأتي هاتف Realme V60 بسعر قدره 175 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 205 دولارات لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.ومن ناحية أخرى، يأتي هاتف Realme V60s بسعر قدره 205 دولارات لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 265 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.ويتمتع الهاتفان بالمواصفات نفسها، مع أن أسعارهما تختلف لسبب ما لم توضحه أوبو.