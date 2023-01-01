Oppo تكشف عن هاتفها الجديد Oppo A3



Oppo A3 Oppo A3

أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي الجديد Oppo A3، وهو هاتف ذكي متوسط المواصفات يتميز بمقاومة الغبار والماء. ويُعد هذا الإصدار الجديد إصدارًا اقتصاديًا مقارنةً بإصدار “برو” الذي أعلنته الشركة في شهر أبريل الماضي.



ويحمل الهاتف شاشة من نوع أولد حجمها 6.7 إنشات بدقة قدرها +FHD (أي 2412 × 1080 بكسلًا)، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 1200 شمعة، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس 7i.



ويعمل هاتف Oppo A3 بمعالج سنابدراجون 695 من كوالكوم، وهو معالج ثماني النوى مع معالج الرسوميات Adreno 619، وذاكرة عشوائية حجمها 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين قدرها 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2 قابلة للزيادة عبر بطاقة تخزين خارجية من نوع microSD.

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ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قياسها f/1.8، وكاميرا للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ويمكن تصوير الفيديو عبر الكاميرا الأمامية أو الخلفية بدقة قدرها 1080 بكسلًا بسرعة قدرها 30 إطارًا في الثانية.ويأتي هاتف Oppo A3 مزودًا ببطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا باستخدام تقنية VOOC الخاصة بشركة أوبو. وتزعم الشركة أن الهاتف يحتاج إلى 30 دقيقة فقط لشحن البطارية حتى 50%.ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات الواي فاي 5 والبلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومنفذ سماعات الرأس 3.5 ملم، ويعمل الهاتف بواجهة ColorOS 14 المبنية على نظام أندرويد 14.ويتميز الهاتف بتصميم نحيف، كما أنه خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 180 جرامًا، وتزعم الشركة أن الهاتف على قدر عالٍ من المتانة، إذ يمكن أن يتحمل السقوط من ارتفاع يبلغ نحو 6 أقدام. كما أن الشاشة مقاومة للخدش، وهناك أيضًا حماية ضد الغبار والماء.ومن المقرر أن تبدأ الشركة طرح الهاتف في الأسواق بسعر يبدأ من 220 دولارًا أمريكيًا.