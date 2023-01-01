Oppo تكشف عن هاتفها الجديد بأفضل معالج وكاميرا و بسعر بسيط ..



Oppo Oppo

أطلقت شركة أوبو Oppo هاتف Oppo A3 في السوق الصينية، يأتي هذا الإطلاق بعد أن قامت الشركة بطرح هاتف Oppo A3 Pro في أبريل الماضي.



يتوفر هاتف Oppo A3 بثلاثة ألوان: الأسود الهادئ، البنفسجي الأورورا، والأخضر الجبلي. يتميز اللون الأخضر الجبلي بنمط متموج على الظهر، يشبه حركة العشب في الرياح.



مواصفات Oppo A3:

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يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 240 هرتز. تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 1200 نيت، وهي محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i.ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G ومعالج الرسوميات Adreno 619، مما يوفر أداءً سلسًا. يأتي الهاتف بخيارين للذاكرة العشوائية، 8 جيجابايت و12 جيجابايت، وخيارات التخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت. يمكن توسيع مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.تشمل إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل. يتضمن الهاتف ماسح بصمة مدمج في الشاشة، وصوت عبر USB Type-C، ومكبرات صوت في الأسفل. يدعم الهاتف شبكات 5G، و4G VoLTE المزدوجة، وWi-Fi 6، وBluetooth 5.1، وأنظمة ملاحة متعددة. يحتوي هاتف Oppo A3 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع SUPERVOOC بقوة 45 واط.الأسعاريبلغ سعر هاتف Oppo A3 219 دولارًا للطراز 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و (247 دولارًا) للطراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و (288 دولارًا) للطراز 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، يتوفر الهاتف للطلب المسبق وسيتم طرحه للبيع في الصين في 5 يوليو.في أخبار ذات صلة، أطلقت Oppo مؤخرًا هاتف Reno 12F 5G في تايلاند، الذي يتميز بتصميم مشابه جدًا لهاتف Oppo A3، ومعالج Dimensity 6300 ، من المتوقع أن يصل هذا الجهاز إلى أسواق عالمية أخرى في الأيام القادمة.