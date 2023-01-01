Oppo تعلن عن وحوش "رينو" الجديدة Reno 12



Reno 12 Reno 12

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة الفئة المتوسطة Reno 12، وتتضمن التشكيلة طرازين جديدين هما: Reno 12 وReno 12 Pro، اللذان تم إطلاقهما للبيع في السوق المحلية للعلامة التجارية في الصين، يمتاز كلاهما بشاشة منحنية رباعية المنحنيات، وتصميم نحيف خفيف الوزن مقارنة بهواتف الشركة السابقة رينو 11.



سعر ومواصفات أوبو Reno 12

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف أوبو Reno 12، بشاشة OLED منحنية طويلة، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، وبجودة عرض 1.5K، بدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، وما يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، ونظام تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.



وتدعي الشركة أن كلا الطرازين في تشكيلة Reno 12، مزودة بإطار مصنوع من سبائك الألومنيوم المصبوبة، والتي تتحمل الضغط بشكل أفضل بكثير، مما يساعد على تقليل الضرر إذا قمت بإسقاط هاتفك على سطح صلب، كما زودتهما “أوبو” بمعيار IP65 لمقاومة الماء إلى جانب ذلك تعمل شاشة الهاتف حتى لو كانت أصابعك مبتلة.

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وتحت الغطاء، تم تجهيز هاتف Reno 12 بمعالج ميدياتك Dimensity 8250 Star Speed Edition، والذي يقترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.وبالنسبة للبصريات، زودت أوبو هاتف Reno 12، بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف يتكون من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony LYT-600، يدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مصحوبة بعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة بصرية بتكبير 2x.ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، وتعمل حزمة البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، على تشغيل هذا الجهاز الذي يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات.وتشمل الميزات البارزة الأخرى مستشعر الاشعة تحت الحمراء IR، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة، ومقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP65، ومكبرات صوت استريو، ودعما لتقنية Bluetooth 5.4، وشبكات Wi-Fi 6، ويعمل الهاتف بواجهة أوبو ColorOS 14 المخصصة المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.يأتي إصدار Reno 12، باللون الفضي والأسود والخوخي، مقابل سعر يبدأ من 372 دولار (أي ما يعادل 17.539 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno 12 Proيأتي طراز أوبو Reno 12 Pro، مع شاشة منحنية من نوع OLED يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، وذروة سطوع أعلى تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع.ويتم تشغيل هاتف Reno 12 Pro بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9200+ Star Speed الذي يقترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وتعمل حزمة البطارية الضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل الهاتف الذي يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات أيضا.ويتميز الجزء الخلفي من هاتف Reno 12 Pro، بإعداد كاميرا ثلاثية مع مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل يدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، بالإضافة إلى مستشعر سيلفي بدقة 50 ميجابكسل للصور الشخصية.وتشمل الميزات البارزة الأخرى دعم تقنية Bluetooth 5.4 ومقاومة الماء والغبار IP65 ومكبرات صوت استريو وشبكة Wi-Fi 6 ومستشعر الأشعة تحت الحمراء وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، وواجهة ColorOS 14 المخصصة المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.ويتوفر طراز أوبو Reno 12 Pro، باللون الأسود والأرجواني والذهبي للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 469 دولار (أي ما يعادل 22.113 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.