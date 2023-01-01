OPPO تطلق Reno12 F 5G – عصر جديد من الذكاء الإصطناعي في مصر



Reno12 F 5G Reno12 F 5G

أزاحت OPPO الستار عن أحدث هواتفها الذكية، Reno12 F 5G في مصر، حيث تهدف إلى إعادة تعريف إمكانيات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين المصريين. وكان حفل الإطلاق رائعاُ بفضل سماته المُميزة المستوحاة من الذكاء الاصطناعي وأفاق المستقبل، مع عرض رؤية OPPO لتقديم الهواتف الذكية التي توفر تجارب استثنائية للمستخدمين بالاستفادة من الإمكانيات المتطورة للذكاء الاصطناعي.

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وحضر الحدث العديد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات ذات التأثير الذين اهتموا بمعرفة المزيد حول أخر إصدارات OPPO من الهواتف الذكية في مصر.ويُعتبر OPPO Reno12 F 5G إضافة استثنائية لسلسلة Reno المعروفة، مع الجمع بين التصميم المُميز وسهولة الوصول لإمكانيات الذكاء الاصطناعي. ويتميز الهاتف بأسلوب تصميم Cosmos Ring Design مع هالة الضوء الجديدة التي تخطف الأنظار، فضلاً عن شاشة ذكية بقدرة 120 هرتز، وكل هذا محمي عن طريق All-Round Armour الذي يحمي الهاتف بالكامل، ولذلك فإن Reno12 F 5G يتفوق في الجماليات وفي المتانة كذلك.وكخبير في تصوير البورتريه، يقود الهاتف الجديد Reno12 F 5G الطريق في ابتكارات التصوير المتطورة بما في ذلك AI Eraser 2.0 و Smart Image Matting مما يثري من الإمكانيات الابتكارية للمستخدمين. ويحسن هذا من الإنتاجية والأداء كذلك من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة التي تتضمن AI Recording Summary.الهاتف الجديد مزود أيضاً بمنصة MediaTek Dimensity 6300 و AI LinkBoost للحصول على أفضل مستوى من الاتصال. ويُعد OPPO Reno12 F 5G هو الاختيار الأمثل لمن يبحثون عن هواتف الذكاء الاصطناعي الاستثنائية.الجمع بين القوة والتصميم الجديد المُبهريُحدث الهاتف OPPO Reno12 F 5G ثورة في عالم التصميمات في سلسلة هواتف Reno من خلال اتباع أسلوب التصميم Cosmos Ring Design والمستوحى من ساعات اليد، هذا بجانب الوحدة الدائرية للكاميرا المصممة بدقة على الغطاء الخلفي على نحو أنيق وفاخر. وفي نفس الوقت، تدور هالات الضوء حول الكاميرات لإضافة مؤثرات ضوئية لا مثيل لها والتي تتناغم مع الموسيقى لتقديم تجارب غامرة للمستخدمين. ولا تقوم هالات الضوء بتقديم سيناريوهات مُختلفة ومتعددة للإضاءة فقط، ولكنها تعمل كذلك كنظام إشعارات دقيق لتنبيه المستخدمين حول للشحن والمكالمات والرسائل بأقل قدر من الإزعاج أثناء المواقف المُختلفة مثل الاجتماعات وحضور الفصول الدراسية.بالإضافة إلى أسلوب تصميم Cosmos Ring Design الفريد، يأتي الهاتف الجديد OPPO Reno12 F 5G بلونين مُميزين يجمعان ما بين الكلاسيكية والتصميمات المعاصرة، وهما البرتقالي Amber Orange مع ملمس يشبه رقص النيران الخافتة، واللون الأخضر Olive Green، والذي يتميز بالضوء المُنحني والديناميكية. ويبلغ طول الهاتف باللون الأخضر 7.69 مليمتر، واللون البرتقالي بطول 7.76 مليمتر، ويبلغ وزن الهاتف 187 جرام، ويجمع بين التصميم المتألقة والراحة في الاستخدام في مختلف المناسبات والمواقف.ويتميز هاتف OPPO Reno12 F 5G بشاشة Smart Adaptive Screen 120 هرتز مع سطوع يصل إلى 2100 شمعة لتجربة بصرية مريحة وغامرة، مع ضمان الاستجابة السريعة لكل التفاعلات. وتقضي سمة Splash Touch المتوافرة في الشاشة على الصعوبات الناجمة عن تبلل الشاشة أو الأيدي خلال تحسين الدقة في النقر والتمرير على الشاشة حتى في حالة هطول الأمطار. علاوة على ذلك، يُقدم الهاتف أعلى مستوى من الحماية الذكية للعين، بالاستفادة من حلول الهاردوير والبرامج لخفض انبعاثات الضوء الأزرق وعرض درجة حرارة الشاشة المثالية طوال اليوم.بجانب أناقة وجمال الهاتف الجديد OPPO Reno12 F 5G، فهو يتمتع بأعلى دراجات المتانة والقوة بفضل All-Round Armour، والذي يحمي الهاتف من كافة الخدوشات والضغوط والتعرض للمياه. هذا الدرع القوي يتضمن شاشة زجاجية متطورة، فضلاً عن High-strength Alloy Framework التي طورتها شركة OPPO. أما بالنسبة للعناصر الداخلية، فيتم حمايتها على النحو الأفضل على الإطلاق عن طريق بطانة Sponge Bionic Cushioning. وبفضل هذه الحماية الداخلية والخارجية للهاتف، حصل OPPO Reno12 F 5G على تقييم IP64 في مقاومة المياه والغبار، بالإضافة إلى 5 نجوم في اختبار الأداء الذي أجرته شركة اس جي اس.طفرة في الأداء والابداع عن طريق الذكاء الاصطناعي التوليدييعكس الهاتف الجديد Reno12 F 5G التزام OPPO بجعل تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع من خلال سمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الفريدة التي تطلق العنان للإبداع في التصوير بجانب الارتقاء بكافة جوانب أداء الهاتف. عندما يتعلق الأمر بالتصوير المُدعم بالذكاء الاصطناعي، تقدم تكنولوجيا AI Eraser 2.0 أسلوب سهل وبسيط لإزالة أي عناصر غير مرغوب فيها من الصورة عن طريق نقرة واحدة وتدعم هذه التكنولوجيا مسح مجموعة واسعة ومتنوعة من الأشياء والعناصر مع ملء تلك الفراغات بخلفيات على نحو أكثر سرعة ودقة. أما بالنسبة لتقنية AI Smart Image Matting 2.0، فتم تحديثها للارتقاء بالدقة، مما يسمح بالقطع المُتعدد للصور وحفظها كملصقات أو صور مستقلة بذاتها لاستخدامها في المستقبل. وهناك كذلك تقنية AI Studio والتي تقدم تجارب تصوير مُخصصة لكل مستخدم، والتي يُمكنها تحويل صور البورتريه العادية إلى أفاتر رقمي مميز.بجانب التصوير المُدعم بالذكاء الاصطناعي، يُقدم OPPO Reno12 F 5G مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة مثل AI Recording Summary، والتي يُمكنها معالجة التسجيلات الصوتية وتخليص أهم النقاط الموجودة فيها في شكل مُلخصات سهلة القراءة. يُمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه المُميزات للارتقاء بالأداء والإنتاجية في العديد من المواقف والسيناريوهات المختلفة.صور واضحة وطبيعية مع AI Portrait ExpertOPPO Reno12 F 5G يرتقي بتجربة التصوير إلى ما هو أبعد من مجموعة مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي فقط من خلال نظام الكاميرا شديدة الوضوح والتي صُممت لالتقاط صور بورتريه واضحة وطبيعية. ويتضمن هذا النظام كاميرا متقدمة بدقة 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا الرئيسية بالهاتف، وماكرو كاميرا بدقة 2 ميجا بكسل للحصول على صور بورتريه مقربة رائعة، فضلاً عن كاميرا فائقة الاتساع 112 درجة بدقة 8 ميجا بكسل، ويُكمل هذا النظام الرائع في التصوير كاميرا السيلفي والتي تتمتع بدقة تبلغ 32 ميجا بكسل مع بأطوال بؤرية متعددة.على رأس هذه المجموعة الفريدة من الكاميرات، تستفيد وضعية Pro Portrait Mode من الكاميرا الرئيسية والكاميرا الماكرو مما بقدم تأثيرات بوكيه احترافية للحصول على أروع الصور البورتريه، أما بالنسبة لتقنية AI Portrait Retouching، فهي تعمل على تعديل الصور لتصبح أكثر طبيعية وجمالاً. ويضمن الهاردوير والبرامج من خلال عملهما معاً أن كل صورة بورتريه يلتقطها الهاتف الجديد Reno12 F 5G تتسم بالروعة مع ظهور التفاصيل الاستثنائية للصور والتي تزيد من جمالها وجاذبيها.أسرع شبكة على الإطلاق في كل مكانيرتقي الهاتف الجديد Reno12 F 5G بتجارب المستخدمين من خلال أفضل أداء للشبكات في كل هواتف سلسلة Reno حتى الآن. ويحتوي الهاتف على تكنولوجيا AI LinkBoost المتطورة من OPPO، وهي تعمل على تحسين استقبال الإشارة ويحسن الاتصال بالشبكة كذلك.تضمن تكنولوجيا AI LinkBoost من خلال التأقلم الذكي مع ظروف الشبكات الصعبة، حصول المستخدمين على أفضل اتصال مُمكن بالشبكات. فعلى سبيل المثال، تعمل هذه التكنولوجيا على زيادة سرعة نقل أو نشر الفيديوهات مع خفض التخزين المؤقت لمكالمات الفيديو عند الاتصال بشبكة تشهد ضغوط من المستخدمين بالإضافة إلى الشبكات ذات الإشارة الضعيفة. عند الخروج من المصعد، تساعد تكنولوجيا AI LinkBoost الهاتف Reno12 F 5G على إعادة الاتصال بالشبكة على نحو أسرع بنسبة 36% مقارنة بالأجيال السابقة، وتُحسن من دقة الموقع عند التنقل باستخدام خرائط جوجل، وفي أقصى الظروف عندما لا يكون هناك تغطية للشبكة على الإطلاق، تدعم تكنولوجيا BeaconLink المكالمات من هاتف إلى هاتف من خلال البلوتوث بناء على بروتوكول ذاتي التطوير، مما يجعل الاتصال بالشبكة المخصصة ممكنًا حتى في حالة عدم وجود تغطية للشبكة.أداء قوي وسهولة متناهيةيتميز الهاتف الجديد OPPO Reno12 F 5G باحتوائه على منصة MediaTek Dimensity 6300 والتي تحسن من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 10% بالمقارنة بالأجيال السابقة من الهواتف. وهو متوافر بذاكرة كبيرة تبلغ 8\12 جيجا من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، أما بالنسبة لذاكرة القراءة فقط ROM، فتصل إلى 256\5212 جيجا، فضلاً عن توافر 12 جيجا من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية من خلال تكنولوجيا OPPO لزيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي، أو OPPO RAM Expansion لضمان القيام بالعديد من المهام في نفس الوقت بمُنتهى السلاسة والسهولة. ويستفيد الهاتف كذلك من تكنولوجيا OPPO الحصرية Trinity Engine، والتي تضمن السلاسة على المدى الطويل من خلال التخصيص الدقيق لموارد الحوسبة المتوافرة. وهذا يتضمن ROM-Vita والذي يمكنه ضغط مساحة التخزين وتنظيفها بذكاء لتوفير مساحة أكبر لملفات المستخدم. وبفضل كل هذه التحسينات والتحديثات، فقد نجح الهاتف Reno12 F 5G في اختبار OPPO للأداء لمدة 50 شهر، مما يضمن سلاسة وسهولة الاستخدام لمدة تزيد عن أربعة أعوام.بفضل البطارية ذات الساعة الكبيرة 5000 مللي أمبير، يُمكن للهاتف OPPO Reno12 F 5G توفير أكثر من 1.94 يوم من الاستخدام العادي بدون الحاجة لإعادة الشحن، أو 13.95 ساعة من البث المباشر لتيك توك بدون توقف. وبفضل تكنولوجيات OPPO المتطورة، تتمكن تلك البطارية من الحفاظ على أعلى مستويات الأداء لأكثر من أربعة سنوات من الاستخدام العادي. وهذه البطارية الرائعة التي تعمل لفترة طويلة، يدعمها كذلك تكنولوجيا الشحن فائق السرعة SUPERVOOC TM Flash Charge والتي تشحن البطارية بالكامل في 71 دقيقة. ويُمكن كذلك للشحن لفترة قصيرة من 1% أن توفر 7 ساعات من الاستماع للموسيقى أو 6 ساعات من الاتصال، لضمان حصول المستخدمين على أفضل تجارب على الإطلاق