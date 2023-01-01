OPPO تطرح هاتفها الذكي Realme Narzo N65 5G



Realme Narzo N65 5G Realme Narzo N65 5G

أطلقت أوبو هاتفها الذكي الجديد Realme Narzo N65 5G الذي يأتي بصفته خليفة لهاتف Realme Narzo N55 الذي ظهر أول مرة في شهر أبريل من العام الماضي.



ويأتي الهاتف الجديد Realme Narzo N65 5G مع ترقيات كبيرة مقارنةً بسابقه، وهو الهاتف الذكي الثالث من سلسلة N والأول الذي يأتي مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.



ويحتوي هاتف أوبو شاشة بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 1604×720 بكسلات مع معدل تحديث ديناميكي قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 625 شمعة في المتر المربع.

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وتحتوي الشاشة تقنية Rainwater Smart Touch للتفاعل مع الأيدي المبتلة مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV08D10 وفتحة عدسة قدرها f/2.0.وزودت أوبو هاتف Realme Narzo N65 5G بوحدة كاميرا دائرية وماسح ضوئي مثبت على الجانب لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، ويعمل زر الطاقة بصفته زرًا ديناميكيًا لأداء الوظائف السريعة.وعلى صعيد التصوير، يتميز الهاتف الذكي بكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة ثانوية بدقة قدرها 2 ميجابكسل.ويعمل Realme Narzo N65 5G بالمعالج الثماني النواة MediaTek Dimensity 6300 مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2.ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.ويستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 15 واطًا.ومن ناحية البرمجيات، يأتي الجهاز مزودًا بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.كما يأتي مزودًا بالإيماءات الهوائية التي يمكن استخدامها للرد على المكالمات وكتم صوت المكالمات الواردة والتحكم في تشغيل الفيديو.ويأتي هاتف أوبو بسعر قدره 140 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 150 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.