OPPO تطرح رسميًا هاتفها الذكي Reno12 F



Reno12 F Reno12 F

تتألف سلسلة Reno12 من أوبو من هاتفين ذكيين، هما Reno12 و Reno12 Pro، مع أن الرقم تغير إلى ثلاثة، إذ كشفت الشركة عن هاتف Reno12 F.



ويعمل هاتف Reno12 F بمجموعة الشرائح الثمانية النوى Dimensity 6300 مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2.



وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

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وزودت أوبو الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع تصل إلى 2100 شمعة في المتر المربع وزجاج الحماية AGC DT-Star2 وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.ويمكن استخدام الشاشة حتى عندما تكون مبللة، كما أنها تحتوي ثقبًا مركزيًا لكاميرا بدقة قدرها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4.ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 14.0.1 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويأتي مزودًا بمزايا الذكاء الاصطناعي Oppo AI.وتشمل مزايا الذكاء الاصطناعي تلخيص التسجيل وتلخيص النص والكتابة والتحدث.وبالانتقال إلى الجهة الخلفية توجد وحدة كاميرا دائرية كبيرة تذكرنا بهاتف Find N3. وتحتوي الوحدة حلقة إضاءة دائرية تسمى Halo Light حولها، ويسمى التصميم Cosmos Ring، وهو مستوحى من الساعات الفاخرة.وتحتوي الوحدة الدائرية كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.7، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 112 درجة وفتحة عدسة قدرها f/2.2، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4.وتأتي هذه الكاميرا مع بعض المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك AI Eraser 2.0 و AI Smart Image Matting 2.0 و AI Studio.ويستمد هاتف أوبو الجديد الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا.وتشمل المزايا الأخرى منفذ USB-C و IR Blaster وتصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 163.1 ملم × 75.8 ملم × 7.76 ملم، وبوزن قدره 187 جرامًا.ولم توضح أوبو بعد تفاصيل أسعار الهاتف ومدى توفره.