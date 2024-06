Opera تضيف توليد الصور بالذكاء الاصطناعي إلى متصفحها

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشفت أوبرا عن Opera One R2، وهو الإصدار الأحدث من متصفحها لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس.



ومع هذا الإصدار الجديد، تعمل الشركة مرة أخرى على تحسين متصفحها المرتكز على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز هذه المرة على تشغيل الوسائط المتعددة وإدارة علامات التبويب والتصميم المبتكر.



ويتاح الإصدار الثاني من Opera One الآن للاختبار في النسخة التجريبية للمطورين، ومن المقرر إصداره الكامل في وقت لاحق من هذا العام.

وتقدم الشركة سمات وعناصر تصميم جديدة لمنح Opera One R2 مظهرًا جديدًا، ووضعت أوبرا تقليديًا عناصر التحكم في الوسائط المتعددة ضمن الشريط الجانبي.ومع الإصدار الجديد، أصبح التحكم في الوسائط المتعددة يجري عبر نافذة عائمة، وقالت أوبرا إنها تحققت من أن عناصر التحكم العائمة ذات الحجم القابل للتغيير تتوافق مع موضوع المتصفح المعين.واعتمادًا على الحجم، يحتوي مشغل الوسائط المتعددة عناصر تحكم، مثل خيارات التشغيل والإيقاف المؤقت والتالي والسابق ومستوى الصوت.ويوفر الإصدار الثاني من Opera One أيضًا عناصر تحكم جديدة في علامات التبويب مع ميزة الشاشة الاسمية لنافذة علامة التبويب المقسمة، ويتيح لك ذلك العمل عبر صفحتي ويب في الوقت نفسه.ويضيف الإصدار المعاد تصميمه مؤشرًا جديدًا لتسليط الضوء على علامة التبويب المغلقة سابقًا.وتكون هذه المؤشرات ذات لون فاتح أو داكن بناءً على الوقت المنقضي منذ إغلاق علامة التبويب. وتظهر هذه المؤشرات للأشخاص الذين لديهم أكثر من 30 علامة تبويب مفتوحة.وجربت أوبرا مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل الشريط الجانبي مع مساعدها Aria، والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والسماح للأشخاص باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة محليًا.وطرحت الشركة بعض المزايا مع Aria، مثل توليد الصور والصوت وقدرات فهم الصور من خلال برنامج مزايا الذكاء الاصطناعي التجريبي. ويفترض إدماج هذه المزايا في Opera One R2.ومع الإصدار الجديد، تقدم أوبرا وضع سياق الصفحة، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة على Aria بخصوص صفحة ويب، ويشمل ذلك البحث عن جزء معين من المعلومات أو ترجمته أو تلخيصه.وقالت أوبرا: “يظهر بحثنا أن مستخدمينا يقضون ساعات أمام أجهزة الحواسيب كل يوم، وأن المتصفح هو التطبيق الشعبي الذي يستخدمونه. مع Opera One، أحدثنا ثورة في التصفح من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي وطريقة جديدة للعمل مع علامات التبويب إلى التجربة. مع Opera One R2، نركز على تجربة الوسائط المتعددة”.