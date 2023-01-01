OpenAI يتيح لك تخزين سجل ChatGPT دون أى شروط

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في أبريل من العام الماضي، كشفت OpenAI عن خيار إيقاف سجل الدردشة في ChatGPT بعد ظهور مخاوف بشأن استخدام بياناتها لأغراض التدريب، وكانت سياسة خصوصية OpenAI قد نصت في وقت سابق على أن الشركة قد تجمع معلومات شخصية، مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني وتفاصيل الدفع، لأغراض تجارية مشروعة، وقد أثار هذا الأمر الكثير من الجدل، حتى أن قسمًا من الأشخاص بدأ يتجادل حول استخدام OpenAI لبيانات العملاء من أجل تدريب منتجها، وحظرت الحكومة الإيطالية أيضًا ChatGPT لنفس السبب، بدعوى أنه "يجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني"، والآن، اتخذ برنامج الدردشة الآلى المدعم بالذكاء الاصطناعي خطوة أخرى في اتجاه حماية خصوصية المستخدمين، وفقاً لموقع indiatoday.



في منشور على X، أعلنت OpenAI أنه يمكن للمستخدمين الآن تخزين سجل الدردشة على ChatGPT دون الحاجة إلى القلق بشأن استخدام بياناتهم للتدريب، بمعنى آخر، حتى إذا قمت بتفعيل سجل محادثات ChatGPT، فلن يستخدم بياناتك لأغراض التدريب، وفقًا لـ OpenAI، وهذه الميزة الجديدة متاحة مجانًا وكذلك للمستخدمين المدفوعين.



جاء في منشور الشركة،:"نحن نقوم بتحديث عناصر التحكم في البيانات الخاصة بنا لمستخدمي ChatGPT Free وPlus، الآن، يمكنك الوصول إلى سجل الدردشة الخاص بك بغض النظر عما إذا كنت قد اشتركت في التدريب على تحسين النموذج، وإذا قمت بإلغاء الاشتراك مسبقًا، فسيظل اختيارك متاحًا، على الويب اليوم، وعلى الهاتف المحمول قريبًا".

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ولضمان عدم استخدام بياناتك لأغراض التدريب، يمكنك الضغط على اسمك المعروض في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة، انتقل إلى الإعدادات واضغط على عناصر التحكم في البيانات، ثم قم بإيقاف تشغيل خيار تحسين النموذج للجميع.لقد قطع ChatGPT شوطًا طويلًا منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، وكان نموذج الذكاء الاصطناعي يعمل على GPT 3.5 LLM، وبعد شهرين، كشفت OpenAI النقاب عن GPT-4 القوي الجديد، والذي تم حجز الوصول إليه فقط للمستخدمين الراغبين في دفع رسوم للوصول إلى برنامج الدردشة الآلي، وبالتالي، أصبح تشغيل ChatGPT على GPT-4 حصريًا فقط لأولئك الذين كانوا يدفعون للشركة، ومع ذلك، فقد تمت ترقية وعي روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالأحداث وجودة الإجابات والقدرة على تخزين السجل وتذكر التعليمات في الأشهر القليلة الماضية.