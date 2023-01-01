OnePlus Nord 4 قد يتم إطلاقه في النصف الثاني من شهر يوليو

في حين أطلقت شركة OnePlus جهاز Nord CE4 في شهر أبريل، إلا أن جهاز Nord 4 لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد.
ووفقا لشائعة جديدة حول هذا الموضوع، فمن المقرر أن يتغير هذا في المستقبل القريب. على وجه التحديد، في وقت ما خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو؛ أي بين 15 يوليو و21 يوليو.
بافتراض انتشار هذه الشائعات، فهذا يعني أنه سيتم الإعلان عن Nord 4 بعد عام تقريبًا من الاصدار السابق، Nord 3. ومن المتوقع أن يكون Nord 4 عبارة عن Ace 3V معاد تسميته، والذي ظهر لأول مرة في الصين في شهر مارس.
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