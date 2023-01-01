OnePlus Nord 4 قد يتم إطلاقه في النصف الثاني من شهر يوليو



OnePlus Nord 4 OnePlus Nord 4

في حين أطلقت شركة OnePlus جهاز Nord CE4 في شهر أبريل، إلا أن جهاز Nord 4 لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد.



ووفقا لشائعة جديدة حول هذا الموضوع، فمن المقرر أن يتغير هذا في المستقبل القريب. على وجه التحديد، في وقت ما خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو؛ أي بين 15 يوليو و21 يوليو.



بافتراض انتشار هذه الشائعات، فهذا يعني أنه سيتم الإعلان عن Nord 4 بعد عام تقريبًا من الاصدار السابق، Nord 3. ومن المتوقع أن يكون Nord 4 عبارة عن Ace 3V معاد تسميته، والذي ظهر لأول مرة في الصين في شهر مارس.

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وبالتالي، يجب أن يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 7+ Gen 3 من كوالكوم، وهو معالج من السلسلة السابعة الأفضل أداءً على الإطلاق.من المتوقع أن يأتي Nord 4 بشاشة AMOLED مقاس 6.74 بوصة وبدقة 1240 × 2772 وبتردد 120 هرتز مع سطوع يصل إلى 2150 نتس، وذاكرة عشوائية سعتها 12/16 جيجابايت، وسعة تخزين 256/512 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير.