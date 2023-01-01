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Nokia صامتة بشأن مستقبل ترخيص العلامة التجارية

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صورة الخبر: Nokia
Nokia

قام العديد من شركاء الترخيص بإزالة المنتجات التي تحمل علامة نوكيا التجارية من مواقعهم على الإنترنت، وهم الآن يعرضون علامات تجارية أخرى.

على سبيل المثال، تقوم شركة StreamView النمساوية، التي كانت تصنع سابقًا أجهزة تلفزيون تحمل علامة نوكيا التجارية، بالتحول الآن إلى إنتاج أجهزة تلفزيون تومسون.

وبالمثل، قامت شركة RichGo، التي تصنع ملحقات صوتية ومنتجات أخرى تحمل علامة نوكيا التجارية، بإزالة جميع منتجات نوكيا من موقعها على الإنترنت.
وفي الوقت نفسه، أطلقت شركة HMD علامتها التجارية الخاصة، حتى في سوق الهواتف ذات الميزات المميزة، ولا يبدو أن شركة OffGlobal تواصل إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحمل علامة نوكيا التجارية.

ونظراً لهذه التطورات، يبدو من المنطقي أن نستنتج أن نوكيا تبتعد أكثر فأكثر عن سوق المستهلك التقليدي، أو على الأقل عن علامة نوكيا التجارية التي عرفناها ذات يوم.


ويبدو أن تركيزها الأساسي الآن ينصب على الشبكات، على الرغم من أن بعض المنتجات مثل المنارات لا تزال متاحة، وإن لم يكن من خلال قنوات البيع التقليدية.
لقد تواصلت مع نوكيا لأستفسر عما يحدث وما إذا كانت تخطط لمواصلة ترخيص علامتها التجارية. وكما جرت العادة، قدمت نوكيا ردًا موجزًا، حيث ذكرت أنها لا تعلق على خطط الأعمال المستقبلية.

ولا يختلف هذا البيان كثيرًا عما سمعناه عندما أعلنت HMD عن استراتيجيتها الجديدة.

هذا هو البيان الصادر عن المتحدث باسم نوكيا.

المصدر: الوفد

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