Netflix تطرح مقطعًا دعائيًا جديدًا لفيلم Terminator Zero

يبدو أنمي Terminator الجديد الذي سيُعرض على Netflix وحشي للغاية في مقطع دعائي تم طرحه هذا الأسبوع. تدور أحداث فيلم Terminator Zero في عامي 2022 و1997 (عام يوم القيامة، كما هو موضح في فيلم Terminator 2) ويركز على شخصيات جديدة: Eiko والعالم مالكوم لي، اللذين يتعرضان للمطاردة من قبل Terminator. تم إنتاج المسلسل بواسطة Skydance وProduction I.G، استوديو الرسوم المتحركة الياباني الذي يقف وراء Ghost in the Shell وPsycho-Pass.ومن المناسب أن يتم إطلاقه في 29 أغسطس، في إشارة إلى تاريخ حدث الإبادة النووية الخيالي. يمكنك الاطلاع على المقطع الدعائي الجديد أدناه - ولكن فقط للتذكير لأي شخص لا يحب أفلام الأنمي الدموية، هذا المقطع مليء بها.
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