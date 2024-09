Netflix تطرح مقطعًا دعائيًا جديدًا لفيلم Terminator Zero

Terminator Zero Terminator Zero

يبدو أنمي Terminator الجديد الذي سيُعرض على Netflix وحشي للغاية في مقطع دعائي تم طرحه هذا الأسبوع. تدور أحداث فيلم Terminator Zero في عامي 2022 و1997 (عام يوم القيامة، كما هو موضح في فيلم Terminator 2) ويركز على شخصيات جديدة: Eiko والعالم مالكوم لي، اللذين يتعرضان للمطاردة من قبل Terminator. تم إنتاج المسلسل بواسطة Skydance وProduction I.G، استوديو الرسوم المتحركة الياباني الذي يقف وراء Ghost in the Shell وPsycho-Pass.

قد يعجبك أيضا...

ومن المناسب أن يتم إطلاقه في 29 أغسطس، في إشارة إلى تاريخ حدث الإبادة النووية الخيالي. يمكنك الاطلاع على المقطع الدعائي الجديد أدناه - ولكن فقط للتذكير لأي شخص لا يحب أفلام الأنمي الدموية، هذا المقطع مليء بها.كما أصدرت Netflix نظرة مدتها ست دقائق على افتتاح العرض المتوتر على موقعها المرافق، Tudum، في وقت سابق من هذا الأسبوع. يبدأ المسلسل في نسخة كابوسية من عام 2022 قبل العودة بالزمن إلى الوراء. وفقًا للموقع:تصل إيكو لاحقًا في عام 1997 لحماية عالم يُدعى مالكولم لي (أندريه هولاند) الذي يعمل على إطلاق نظام ذكاء اصطناعي جديد مصمم للتنافس مع هجوم سكاي نت الوشيك على البشرية. بينما يتنقل مالكولم عبر التعقيدات الأخلاقية لخلقه، يطارده قاتل لا يلين من المستقبل، مما يغير إلى الأبد مصير أطفاله الثلاثة.تم الكشف لأول مرة عن أن العرض قيد الإنتاج في أواخر العام الماضي، عندما أطلقت Netflix مقطعًا دعائيًا تحت عنوان العمل Terminator: The Anime Series. سيحتوي الموسم الأول على ثماني حلقات. وأجرؤ على القول إنه يبدو جيدًا جدًا.