NASA : طاقم الرواد ليسوا عالقين على محطة الفضاء الدولية ونبحث عودتهم

كشفت وكالة ناسا، عن أن رواد الفضاء الذين يطيرون بمركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج ليسوا عالقين في محطة الفضاء الدولية، على الرغم من عدم وجود إطار زمني واضح لإعادتهم إلى الوطن، حيث انطلق رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز في الخامس من يونيو بعد سنوات من التأخير والمخاوف المتعلقة بالسلامة التي أثرت على مركبة ستارلاينر، وكان من المفترض أن تكون إقامة لمدة أسبوع تقريبًا، لكن تم تأجيل عودتهم عدة مرات بسبب أعطال الدفع وتسريبات الهيليوم التي ظهرت أثناء الرحلة.
ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، قال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا: "بوتش وسوني ليسا عالقين في الفضاء".
وأضاف: أن الرائدان يستمتعان بوقتهما في المحطة الفضائية والخطة هي الاستمرار في إعادتهما على متن ستارلاينر إلى المنزل في الوقت المناسب".
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