NASA : حطام فضائي اصطدم بمسار للمشي تابع لشركة SpaceX

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كشفت وكالة ناسا، أن قطعة الحطام الفضائي التي سقطت على مسار للمشي في الولايات المتحدة تنتمي إلى كبسولة SpaceX التي تم إطلاقها مؤخرًا.



وكان من المفترض أن يحترق الحطام ، الذي عثر عليه بالقرب من منتجع جبلي في ولاية كارولينا الشمالية، بالكامل عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض .



وأوصلت الكبسولة أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية الصيف الماضي، وأعادتهم في 12 مارس 2024.

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ومع ذلك، فقد تحطمت أجزاء من الكبسولة التي تم طردها أثناء إعادة رواد الفضاء إلى الأرض، وهو ما يتعارض مع التوقعات الأولية لوكالة ناسا.أكبر قطعة من الحطام، تم اكتشافها في 22 مايو، كانت بحجم غطاء محرك السيارة العادي.كما تم العثور على عدة قطع أصغر في الحدائق الخلفية للسكان في جميع أنحاء المنطقة، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية، أن قطع الحطام هي بقايا أجهزة SpaceX Crew Dragon التي عادت إلى الغلاف الجوي في مايو 2024.وأضافت ناسا، أن المزيد من الحطام من كبسولة دراجون سقطت فوق المملكة العربية السعودية.وقالت الوكالة في بيان للصحفي جاستن بيرغر من ولاية كارولينا الشمالية الغربية، الذي نشر الرد على موقع X: "أكدت شركة SpaceX عودة أجهزة صندوق المركبة الفضائية Dragon إلى وكالة ناسا بعد مهماتها الخدمية إلى محطة الفضاء الدولية"."في الآونة الأخيرة، عادت الصناديق التي تدعم الخدمات التجارية الثلاثين لشركة SpaceX لإعادة الإمداد ومهمة Crew-7 إلى المملكة العربية السعودية وكارولينا الشمالية على التوالي".وقالت وكالة الفضاء إنها "ليست على علم" حاليًا بأي أضرار لحقت بالمباني أو إصابات ناجمة عن هذه العناصر من الحطام الفضائي القادم.ومع ذلك، أعرب رؤساء الصناعة في جميع أنحاء العالم عن قلقهم البالغ إزاء العدد المتزايد من النفايات الكونية التي تصطدم بالأرض.