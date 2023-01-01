NASA تنهي الاختبارات الأرضية على محرك ستارلاينر

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أمضى مهندسون من بوينغ وناسا معظم الشهر الماضي في إجراء اختبارات أرضية على نظام التحكم في رد الفعل ستارلاينر (RCS) للحصول على فكرة أفضل عن الخطأ الذي حدث أثناء رحلة ستارلاينر النشطة في أوائل يونيو، وانتهوا أخيرًا من هذا الماضي. أسبوع. وفي آخر تحديث لها، قالت بوينغ إن الفرق تمكنت من تكرار تدهور الدفع الذي شهدته ستارلاينر وتقوم الآن بمراجعة جميع البيانات. لكن موعد عودة رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز لا يزال غير مؤكد، حيث قالت ناسا وبوينغ فقط إنهما سيقومان بالرحلة "في الأسابيع المقبلة".

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في الاختبارات التي أجريت في منشأة اختبار وايت ساندز في نيو مكسيكو، قام الفريق بمحاكاة الظروف من رحلة ستارلاينر الأخيرة، ووضع نظام التحكم الدافع "من خلال واحدة من أكثر تسلسلات الإطلاق إجهادًا من الإطلاق إلى الالتحام مع أكثر من 1000 نبضة لمحاكاة CFT [ اختبار طيران الطاقم] الشروط "، وفقًا لشركة بوينج. لقد قاموا أيضًا باختبار سيناريوهات فك الإرساء وحرق المدار، والتي ستختبرها ستارلاينر في طريق عودتها إلى المنزل. وقال دان نيدرماير، مهندس بوينغ لاختبار الدفع، إنه بعد جمع تيرابايت من البيانات من تلك الاختبارات، أجرت الفرق اختبارات إضافية أكثر قوة "لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا محاكاة الظروف الحرارية العالية التي واجهتها أجهزة الدفع أثناء الطيران".وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، يوم الخميس، إن المهندسين يقومون بعملية "تفكيك وفحص المحرك". بعد تحليلاتها، تقول وكالة ناسا إنه ستكون هناك مراجعة لاستعداد اختبار الطيران التابع للوكالة لتحديد ما إذا كانت ستارلاينر في حالة جيدة لإعادة رواد الفضاء. وقالت ناسا وبوينغ إنهما ستنشران المزيد من المعلومات في مؤتمر في الأيام المقبلة.