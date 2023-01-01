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NASA تكتشف عنصرًا رئيسيًا للحياة على كوكب المريخ

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

اكتشف علماء وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، عنصر الكبريت؛ الذي يعتبر عنصرا رئيسيا للحياة على كوكب المريخ، وتعتبر إنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور عليه على الكوكب الأحمر منذ 30 عامًا من اكتشاف الكوكب كما جاء في صحيفة «ذا صن».

اُكتشف الكبريت عن طريق المركبة الفضائية "كيوريوسيتي" التابعة لوكالة ناسا، أثناء سيرها فوق صخرة في قناة "جيديز فاليس" الموجودة علي كوكب المريخ، واكتشفت المركبة بالصدفة مجموعة من البلورات الصفراء، وتبين أنها تحتوي على الكبريت النقي.

وجاء هذا الاكتشاف غير متوقع من وكالة ناسا، حيث يبدو أن هناك أطنانًا من هذه الصخور في القناة، وهو ما يجعل استكشاف الكواكب أمرًا مثيرًا للغاية.
ويعتبر الكبريت هو أحد العناصر الستة الأساسية للحياة، إلى جانب الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والفوسفور. وهذه العناصر تشكل مجتمعة 98% من المادة الحية على الأرض.

يذكر أن الكبريت على الأرض يستخدم بشكل شائع في صناعة بطاريات السيارات والأسمدة وتكرير النفط وتعدين المعادن.


المصدر: بوابه اخبار اليوم

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