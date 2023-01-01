NASA تكتشف عنصرًا رئيسيًا للحياة على كوكب المريخ

اكتشف علماء وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، عنصر الكبريت؛ الذي يعتبر عنصرا رئيسيا للحياة على كوكب المريخ، وتعتبر إنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور عليه على الكوكب الأحمر منذ 30 عامًا من اكتشاف الكوكب كما جاء في صحيفة «ذا صن».اُكتشف الكبريت عن طريق المركبة الفضائية "كيوريوسيتي" التابعة لوكالة ناسا، أثناء سيرها فوق صخرة في قناة "جيديز فاليس" الموجودة علي كوكب المريخ، واكتشفت المركبة بالصدفة مجموعة من البلورات الصفراء، وتبين أنها تحتوي على الكبريت النقي.
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