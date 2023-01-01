"NASA" تقرر عدم مشاركة اثنين من روادها في الرحلة التالية لـ محطة الفضاء الدولية

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية /ناسا/ عدم مشاركة اثنين من روادها كما كان مخططا لهما في عملية الإطلاق القادمة إلى محطة الفضاء الدولية وذلك من أجل السماح بعودة رائدي فضاء آخرين عالقين هناك منذ يونيو الماضي.

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ونقلت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا /أر.تي.بي.اف/ عن بيان /ناسا/ أن رائدي الفضاء زينا كاردمان وستيفاني ويلسون لن يكونا ضمن الطاقم المتوجه إلي محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة /سبيس إكس دراجون/ والذى يضم رائدي الفضاء الأمريكي نيك هيج والروسي ألكسندر جوربونوف كما أعلنت سابقا.وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم الإطلاق في 24 سبتمبر المقبل. ويأتي تشكيل الطاقم الجديد عملا بقرار ناسا إعادة رحلة بدون طاقم ومن ثم إطلاق /كرو-9/ بمقعدين شاغرين.ومن المقرر أن يعود رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز، اللذان غادرا على متن مركبة /ستارلاينر/ التابعة لشركة /بوينج/ في يونيو الماضي، في فبراير 2025 مع رائدي الفضاء هيج وجوربونوف.وأكدت وكالة ناسا أن رائدي الفضاء الذين تم إستبعادهم سيتم أخذهم في الاعتبار للمشاركة في مهام مستقبلية.تجدر الإشارة إلى أن رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز عالقان في محطة الفضاء الدولية منذ يونيو الماضي، حيث بقيت سفينتهما راسية بسبب مشاكل تقنية.وكان من المفترض في البداية إعادتهم إلى الأرض بعد ثمانية أيام، لكن المشاكل التي تم اكتشافها في نظام الدفع الخاص بها دفعت وكالة ناسا إلى التشكيك في موثوقيتها. وعلى مدى أسابيع، كانت فرق تابعة لبوينج وناسا تجري اختبارات لفهم سبب المشاكل التي تواجه الرحلة بشكل أفضل، وخاصة تلك التى تتعلق بمحركات المركبة الفضائية.