NASA تعيد رواد فضاء ستارلاينر العالقين إلى الأرض العام المقبل.. اعرف التفاصيل

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بعد أكثر من شهرين من الاختبارات والمناقشات، قررت وكالة ناسا إعادة رائدى الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز إلى الوطن في فبراير 2025 على متن مركبة سبيس إكس كرو دراغون، وستعود مركبة بوينج ستارلاينر التي طارا بها إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو بدون طاقم. وفي مؤتمر صحفي أمس، السبت، قال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، "كان هناك الكثير من عدم اليقين" حول التوقعات الخاصة بمحركات ستارلاينر للمضي قدمًا في رحلة العودة المأهولة.

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الخطة الآن هي أن يعود أول طاقم ستارلاينر مع مركبة سبيس إكس كرو-9، والتي من المقرر إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية سبتمبر، وكان من المفترض في البداية أن تحمل مركبة كرو-9 أربعة أفراد من الطاقم، ولكن سيتعين عليها بدلاً من ذلك المضي قدمًا باثنين، لإفساح المجال لويلمور وويليامز في طريق العودة.وتجري إعادة تكوين المركبة الفضائية بمقاعد لرواد الفضاء، وسيتم إضافة بدلات فضاء دراغون إلى حمولتها حتى يرتديها رائدا الفضاء إلى المنزل، وبحلول الوقت الذي يغادر فيه ويلمور وويليامز، سيكون الثنائي قد أمضى ثمانية أشهر تقريبًا في محطة الفضاء، وكان من المفترض أن يستمر اختبار رحلة ستارلاينر أكثر من أسبوع بقليل.الخطوة التالية هي تجهيز ستارلاينر للانفصال والانتهاء كاختبار رحلة غير مأهولة، وتخطط الوكالة لإجراء الجزء الثاني من مراجعة جاهزيتها للعملية في الأسبوع المقبل، وتتوقع أن يتم الانفصال في أوائل الشهر المقبل. وقال ستيتش: "نحن نغير تسلسل الفصل الذي خططنا له وسنراجع هذه الجوانب في مراجعة الجاهزية"، "سنذهب بتقنية فصل مبسطة للابتعاد عن المحطة بشكل أسرع قليلاً".وقال ستيتش إن المشكلة مع محركات الدفع في ستارلاينر كانت "معقدة للغاية"، وكان أدائها "صعب التنبؤ به"، وأوضح أن المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها رواد الفضاء كانت مرتفعة للغاية، وذلك بسبب عدم القدرة على التنبؤ بدقة بكيفية أداء المحركات الدافعة من خلال الانفصال عن المدار من خلال حرق إخراج المركبة من المدار.وقال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون: "لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي. لقد فقدنا مكوكتين فضائيتين نتيجة لعدم وجود ثقافة يمكن من خلالها تقديم المعلومات"، وفي ظل هذا السياق الذي يلوح في الأفق بشأن المناقشات، قال: "لقد كنا حريصين للغاية على جميع موظفينا، فإذا كان لديك أي اعتراض، فعليك أن تتقدم به.إن رحلات الفضاء محفوفة بالمخاطر، حتى في أكثر حالاتها أمانًا وأكثرها روتينية، والرحلة التجريبية بطبيعتها ليست آمنة ولا روتينية، وبالتالي فإن القرار بإبقاء بوتش وسوني على متن محطة الفضاء الدولية وإعادة مركبة بوينج ستارلاينر إلى الوطن بدون طاقم هو نتيجة للالتزام بالسلامة".