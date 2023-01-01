NASA تعيد جدولة السير فى الفضاء بسبب بدلة فضائية



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

اختارت وكالة ناسا موعدًا جديدًا للسير في الفضاء الذي تم تأجيله نهاية الأسبوع الماضي بسبب عدم الراحة في بدلة الفضاء، وكان من المقرر أن يقوم رائدا فضاء ناسا تريسي دايسون ومات دومينيك بأداء النشاط التسعين خارج المركبة لمحطة الفضاء الدولية (EVA 90) في 13 يونيو، وكانا قد تم تجهيزهما بالفعل بدلاتهما الفضائية عندما جاءت مكالمة الإلغاء قبل حوالي ساعة الخروج.



وقالت دانا ويجل، مديرة برنامج محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا، "عندما كان مات يرتدي البدلة، شعر ببعض الانزعاج في البدلة".



وأضافت ويجل: "لم نتمكن من حل المشكلة في ذلك اليوم"، موضحة أن احتمال الحاجة إلى إلغاء النشاط خارج المركبة بمجرد بدء العمل بالفعل قد يؤدي إلى ترك العمل خارج المحطة في تكوين غير مكتمل، ويشكل خطرًا غير ضروري على سلامة رواد الفضاء، لذلك تم التوقف قبل البدء.

قد يعجبك أيضا...

وسيتم هذا النشاط في موعد آخر يوم 24 يونيو ولكن دون رائد الفضاء الذى واجه صعوبات مع البدلة، فسيذهب دايسون هذه المرة مع رائد فضاء ناسا مايك بارات.كانت المهمة EVA 90 هي الأولى في سلسلة من ثلاث نشاطات خارج المركبة كان من المقرر إجراؤها هذا الصيف، لكن تأخير الأسبوع الماضي يعني أنه سيتعين على أفراد طاقم ISS Expedition 71 الآن إكمال العمل في اثنتين فقط من النشاطات خارج المركبة.وتم تخصيص إمدادات الأكسجين في المحطة لثلاث عمليات سير في الفضاء، ولكن تم استهلاك ما يقرب من كامل قيمة الأكسجين في النشاطات خارج المركبة (EVA) أثناء استعدادات الطاقم الأسبوع الماضي.وأوضحت قائلة: "إنك تستخدم الكثير خلال الجزء الأول من النشاط خارج المركبة، حيث تقوم بأنشطة ما قبل التنفس".أما بالنسبة للانتقال من دومينيك إلى بارات، قالت ويجل في المكالمة: "لقد خططت ناسا بالفعل لخروج مايك (بارات)، لذلك كانت لدينا بدلة جاهزة له"، مضيفًا، "بدلاً من قضاء وقت إضافي".وأضافت، "مع كل الأنشطة الأخرى الجارية على متن السفينة حول ستارلاينر، قررنا أنه من المنطقي المضي قدمًا واستخدام تريسي ومايك، اللذين كانا سيقومان بالنشاط خارج المركبة على أي حال في هذه السلسلة."كما أنه من بين الأنشطة العديدة التي تجري على متن محطة الفضاء الدولية اختبار طيران طاقم بوينغ ستارلاينر (CFT)، مع رائدي فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز.ستكمل المركبة خارج المركبة التي قام بها دايسون وبارات في 24 يونيو المهام المخطط لها للسير في الفضاء الأسبوع الماضي، والتي تضمنت استعادة صندوق اتصالات مجموعة الترددات اللاسلكية الفاشل في النطاق S ومسح أسطح المحطة الخارجية لجمع عينات لدراسة الكائنات الحية الدقيقة في بيئات الجاذبية الصغرى الشديدة.