NASA تعثر على صخرة بالمريخ تشير إلى حياة قديمة

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تجمع مركبة ناسا المثابرة عينات من المريخ منذ عام 2021، لكن إحدى الصخور التي جمعتها مؤخرًا قد تساعدها في تحقيق هدفها المتمثل في العثور على دليل على وجود حياة قديمة على الكوكب.

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تحتوي العينة التي يبلغ طولها 3.2 قدمًا وعرضها 2 قدمًا، والتي أطلق عليها اسم شلالات تشيوافا نسبة إلى أطول شلال في جراند كانيون، على "توقيعات وهياكل كيميائية" ربما تكونت من حياة ميكروبية قديمة منذ مليارات السنين.جمعت مركبة المثابرة الصخرة في 21 يوليو من ما كان ذات يوم وادي نهر المريخ المنحوت بواسطة المياه المتدفقة منذ زمن بعيد. تُظهر العينة، التي يمكنك رؤيتها عن قرب أدناه ومن بعيد في وسط الصورة أعلاه، عروقًا بيضاء كبيرة من كبريتات الكالسيوم تمتد على طولها. تشير إلى أن الماء كان يجري عبر الصخرة في وقت ما.الأمر الأكثر أهمية هو أنها تحتوي على علامات بحجم المليمتر تبدو وكأنها "بقع النمر" في جميع أنحاء شريطها المحمر المركزي. على كوكبنا، يمكن أن تتشكل هذه البقع على الصخور الأرضية الرسوبية عندما تحدث تفاعلات كيميائية تحول الهيماتيت، أحد المعادن المسؤولة عن اللون المحمر للمريخ، إلى اللون الأبيض. يمكن أن تطلق هذه التفاعلات الحديد والفوسفات، والتي ربما كانت بمثابة مصدر طاقة للميكروبات.لقد حددت أداة Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL) الموجودة بالمركبة بالفعل أن الحلقات السوداء حول البقع تحتوي على الحديد والفوسفات. ومع ذلك، لا يعني هذا تلقائيًا أن الصخرة كانت بمثابة مضيف للميكروبات القديمة.ربما تكون البقع قد تشكلت من خلال عمليات غير بيولوجية، وهذا شيء سيتعين على العلماء اكتشافه. قالت كاتي ستاك مورجان، نائبة عالم المشروع، "لا يمكننا أن نقول الآن أننا اكتشفنا حياة على المريخ. لكن ما نقوله هو أن لدينا توقيعًا حيويًا محتملًا، وهو مجموعة من الميزات التي يمكن أن يكون لها أصل بيولوجي ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمزيد من البيانات".لا يزال يتعين على ناسا إعادة العينات التي جمعتها المثابرة إلى كوكبنا، بما في ذلك شلالات تشيوافا. وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فإن مهمة إعادة عينات المريخ متأخرة سنوات عن الجدول الزمني ولن تكون قادرة على إعادة الصخور من الكوكب الأحمر حتى عام 2040 بدلاً من أوائل عام 2030 كما كان مخططًا في الأصل.طلبت ناسا مؤخرًا من شركات الطيران والفضاء حلولاً بديلة حول كيفية نقل العينات إلى الأرض في وقت أقرب بكثير وستمول دراساتها المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. سيتعين على العلماء أيضًا إجراء اختبارات مكثفة لاستبعاد التلوث والعمليات غير البيولوجية، بالإضافة إلى تفسيرات أخرى محتملة لكيفية تشكل بقع النمر، قبل أن يتمكنوا من إعلان أنها في الواقع دليل على حياة المريخ القديمة.