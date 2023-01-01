NASA تضع تصورًا لإقامة البشر على القمر في عام 2050

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن تصورها لإقامة مستعمرة بشرية على القمر؛ حيث تصلح للعيش عليها في عام 2050 كما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية .

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حيث أبرمت وكالة ناسا شراكة مع شركة للطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء هياكل مقببة تشبه الكهف يمكن للبشر العيش فيها؛ وهذا يمكن أن يحدث ثورة في بناء المنازل على الأرض أيضًا.وقامت وكالة ناسا بتطوير سيارة سباق قمرية جديدة سيستخدمها رواد الفضاء. سوف تساعد عربات القمر رواد الفضاء على الوصول إلى وجهات لم يتم استكشافها من قبل والتي تعتبر غير قابلة للوصول سيرًا على الأقدام.وقامت كذلك وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) كذلك بوضع خططًا لزراعة النباتات في التربة القمرية باستخدام الحدائق العمودية والزراعة المائية، ونجحوا بالفعل في زراعة الفاصوليا في التربة القمرية، مما يشير إلى أن استخدام التربة القمرية ليس مستبعدًا تمامًا، ما قد يكون الطعام المزروع على القمر أكثر صحة.وكذلك طرحت ناسا مشروع الطاقة السطحية الانشطارية؛ وهذا المشروع يهدف إلى وضع مفاعل نووي على سطح القمر لتوفير طاقة وفيرة ومستمرة، مما يمكننا من استكشاف وجهات فضائية أعمق في المستقبلوأخيرأ ومن المقرر أن يحصل القمر أيضًا على منطقة زمنية خاصة به، حيث تتقدم بسرعة خطط تطوير قواعد المعيشة الدائمة. ويقال إن البيت الأبيض قد وجه وكالة ناسا لإنشاء توقيت قياسي للقمر لجميع الدول، في أعقاب اقتراح مماثل قدمته وكالة الفضاء الأوروبية العام الماضي.