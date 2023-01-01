NASA تحذر من كويكب ضخم يندفع عبر الفضاء.. هل سيصطدم بالأرض؟

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أصدرت وكالة ناسا تحذيرا بشأن كويكب ضخم يسمى 2024 NF، يسير حاليا عبر الفضاء بسرعة مذهلة تبلغ 73054 كيلومترا في الساعة. يبلغ حجم هذا الكويكب، وهو جزء من مجموعة أبولو، حوالي 220 قدمًا (67 مترًا) ومن المتوقع أن يمر على مسافة 4.8 مليون كيلومتر من الأرض في 17 يوليو 2024، الساعة 11:28 بالتوقيت العالمي (4:58 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

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ما هي الكويكبات أبولو؟كويكبات أبولو هي مجموعة من الكويكبات القريبة من الأرض (NEAs) سُميت على اسم أول كويكب من هذه المجموعة تم اكتشافه، أبولو 1862. ولهذه الكويكبات مدارات تتقاطع مع مدار الأرض، مما يجعلها قريبة من كوكبنا أثناء سفرها عبر الفضاء.التأثير المحتمل للكويكب 2024 NFفي حين أنه من غير المتوقع أن يصطدم الكويكب 2024 NF بالأرض خلال مروره القادم، فإن حجمه وسرعته يثيران تساؤلات حول العواقب المحتملة إذا وقع مثل هذا الحدث. إذا اصطدم كويكب بهذا الحجم بالأرض، فقد يتسبب في أضرار كبيرة اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك مكان ضربه وتكوينه.يمكن للكويكبات بهذا الحجم التي تضرب الأرض أن تطلق طاقة تعادل انفجارات نووية متعددة، مما يؤدي إلى دمار واسع النطاق. يمكن أن يؤدي التأثير إلى حدوث موجات تسونامي إذا سقط في المحيط أو يسبب حرائق مدمرة وموجات صادمة إذا ضرب الأرض. ويمكن أن تؤثر العواقب الناتجة على أنماط المناخ العالمي، مما يؤدي إلى تغيرات بيئية طويلة المدى.تقوم ناسا ووكالات الفضاء الأخرى بمراقبة الكويكبات بشكل مستمر مثل 2024 NF لتقييم أي تهديدات محتملة قد تشكلها في المستقبل. وتشمل الجهود تتبع مساراتها، ودراسة تركيباتها، ووضع استراتيجيات للتخفيف من أي آثار محتملة. تعتبر هذه الجهود حاسمة للدفاع عن الكواكب وضمان سلامة الأرض ضد تأثيرات الكويكبات المحتملة.مع اقتراب 2024 NF من أقرب نقطة إلى الأرض في 17 يوليو، سيراقب علماء الفلك والمتحمسون على حد سواء رحلته عن كثب. وفي حين أن المسار الحالي للكويكب لا يشير إلى أي خطر مباشر، فإن مروره يعد بمثابة تذكير بالجهود المستمرة لرصد وفهم هذه الأجرام السماوية لحماية كوكبنا من الاصطدامات الكونية المحتملة.