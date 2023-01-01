NASA تؤجل السير في الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية حتى نهاية يوليو

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سيتعين علينا الانتظار بعض الوقت لرؤية رواد فضاء ناسا يخرجون من محطة الفضاء الدولية (ISS) مرة أخرى.



كانت ناسا تخطط لإجراء رحلة سير في الفضاء لشخصين في 2 يوليو، ولكن تم تأجيل هذه الرحلة حتى نهاية يوليو، حسبما أعلن مسؤولو الوكالة بعد ظهر اليوم (28 يونيو).



سيمنح التأخير فرق المهمة مزيدًا من الوقت للتحقيق في ما حدث في أحدث نشاط خارج المركبة (EVA)، والذي حدث يوم الاثنين (24 يونيو). كان من المفترض أن يعمل رائدا فضاء ناسا تريسي كالدويل دايسون ومايك بارات خارج محطة الفضاء الدولية لمدة 6.5 ساعة تقريبًا، لكن كان عليهما الانتهاء بعد 31 دقيقة فقط عندما بدأت بدلة دايسون الفضائية في تسريب الماء (الذي يستخدم كمبرد).

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لم تتمكن الفرق الموجودة على الأرض حتى الآن من معرفة السبب الجذري للتسرب، الذي لم يحدث في البدلة نفسها ولكن في "السري"، وهو الخط الذي يتصل بالبدلة ويخدمها.وقال بيل سبيتش، مدير تكامل العمليات في برنامج محطة الفضاء الدولية التابع لناسا، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم: "بالنظر إلى ذلك، فإننا حاليًا في نهاية شهر يوليو لنشاطنا خارج المركبة التالي".وأضاف: "لذا، نريد منح الفريق وقتًا كافيًا لفهم ما حدث في هذا الأمر والتأكد من أننا لا نضطر إلى إجراء أي تغييرات".ستضم عملية السير في الفضاء القادمة والمتأخرة الآن أيضًا دايسون وبارات. وكتب مسؤولو ناسا في تدوينة يوم الخميس (27 يونيو) أن الثنائي سيقومان "باستبدال الأجهزة وتركيبها، والاستعدادات للترقيات المستقبلية للمعدات العلمية وعمليات التفتيش الفوتوغرافي لخطوط أنابيب المحطة".تعد تسربات سائل التبريد مشكلة متكررة أثناء السير في الفضاء في محطة الفضاء الدولية. في مارس 2022، على سبيل المثال، لاحظ رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ماتياس ماورير، تراكم الماء في خوذته بعد نشاط طويل خارج المركبة، وهي مشكلة أدت إلى توقف السير في الفضاء لمدة سبعة أشهر. شهد زميله رائد الفضاء لوكا بارميتانو في وكالة الفضاء الأوروبية تسربًا أكثر رعبًا في عام 2013؛ بدأ الماء يملأ خوذته أثناء السير في الفضاء، مما أجبره على العودة بسرعة إلى محطة الفضاء الدولية.- هل ستؤخر إصدارات Boeing Starliner أول رحلة طويلة الأمد لرواد الفضاء؟ من السابق لأوانه معرفة ذلك.ناقش المؤتمر الصحفي اليوم أيضًا حالة مركبة الفضاء Starliner التابعة لشركة Boeing، والتي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في 6 يونيو في أول مهمة مأهولة لها على الإطلاق.كان من المفترض في الأصل أن تستمر إقامة ستارلاينر المدارية لمدة أسبوع واحد فقط أو نحو ذلك، لكن ناسا وبوينج مددا المهمة التجريبية عدة مرات للتحقيق في سبب تسرب الهيليوم ومشاكل الدفع التي ظهرت على المركبة الفضائية.