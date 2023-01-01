Motorola تكشف عن هاتفها المتطور الجديد (فيديو)

كشفت موتورولا عن هاتف S50 Neo الذي جهّزته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.
يأتي الهاتف الجديد بهيكل أبعاده (161.9/73.1/7.6) ملم، وزنه 171 غ، وحصل على شاشة P-OLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي 1600 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.
يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
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