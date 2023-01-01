Motorola تعلن هاتف Edge 2024



Edge 2024 Edge 2024

طرحت موتورولا Edge 2024، وهو الهاتف الذكي الأحدث للشركة في سلسلة Edge، بصفته خليفة لنموذج Edge الصادر في العام الماضي.



ويحتفظ الهاتف بشاشة منحنية من نوع pOLED بقياس قدره 6.6 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9 مع ذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.



واستبدلت موتورولا معالج Dimensity 7030 الموجود في هاتف العام الماضي بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 710.

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ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 256 جيجابايت.وزودت موتورولا الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني LYT-700C بفتحة عدسة قدرها f/1.88 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل وبمجال رؤية قدره 120 درجة مع فتحة عدسة قدرها f/2.2. وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4.ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، ويستمد الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 68 واطًا، مع شحن لاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا، ومشاركة الطاقة اللاسلكية بقوة قدرها 5 واط.ووفقًا للشركة، يمكن شحن البطارية إلى 50 في المئة خلال 15 دقيقة.ويتمتع الهاتف بدعم معيار IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يعني أنه يتحمل ما يصل إلى نصف ساعة من الغمر على عمق قدره 1.5 مترًا تحت الماء.وأشارت موتورولا إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي للهاتف عند استخدام Google Photos، مثل Magic Editor و Magic Eraser و Photo Unblur و Google Auto Enhance، لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور وإجراء تعديلات أخرى على الصور بعد التقاطها.وتوجد مكبرات صوت استريو تدعم تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos، ومنفذ USB-C من نوع USB 3.1/DisplayPort 1.4، دون وجود ذكر لدعم ميزة Ready For.ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 159.63 ملم × 71.99 ملم × 8.09 ملم، وبوزن قدره 174 جرامًا، وبسعر قدره 550 دولارًا.