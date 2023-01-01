Motorola تطلق Moto G Stylus 5G مع قلم محسّن



Moto G Stylus 5G Moto G Stylus 5G

حصلت مجموعة موتورولا من هواتف الفئة المتوسطة المزودة بقلم على عضو جديد هو Moto G Stylus 5G.



وظهرت تسريبات بخصوص هذا الهاتف في شهر يناير الماضي، وقد أطلقته الشركة الآن بسعر قدره 400 دولار.



ويأتي هاتف موتورولا مزودًا بقلم محسّن يتميز بتصميم جديد ومنطقة اتصال كبيرة وبرنامج محسّن لتسهيل استخدامه.

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وقللت الشركة زمن الوصول وبسطت عملية تدوين الملاحظات، وهناك أيضًا واجهة مستخدم جديدة للوصول إلى المزايا المتعلقة بالقلم.ويمكنك الاختيار من بين أي عدد من التطبيقات، وتظهر التطبيقات المفضلة في لحظة إخراج القلم.ومن خلال دعم تعرف الأحرف بصريًا، يمكنك استخراج النص من مستند مكتوب أو مطبوع ورقمنته باستخدام Moto Note لتتمكن بعد ذلك من تحرير النص أو إعادة استخدامه كيفما تشاء.وتتيح لك Moto Note كتابة الملاحظات أو الرسم دون فتح قفل الجهاز.ويأتي Moto G Stylus 5G مزودًا بشاشة من نوع pOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وذروة سطوع قدرها 1200 شمعة في المتر المربع ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9، ويوجد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.وزودت موتورولا هاتفها بمجموعة شرائح Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم مع وحدة معالجة الرسومات Adreno، وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.ويحتوي الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8 وميزة تبيث الصورة بصريًا، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2 ومجال رؤية قدره 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4.ويوجد مكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Dolby Atmos ومنفذًا صوتيًا لسماعة الرأس، بالإضافة إلى بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 30 واط والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واط.ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 162.56 ملم × 74.752 ملم × 8.295 ملم، ويزن مقدار 190 جرامًا، ويعمل بواجهة المستخدم My UX المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.