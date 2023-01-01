Motorola تتأهب لإطلاق وحش الأندرويد الجديد Motorola Moto G45 قاهر هواتف سامسونج



Motorola Moto G45 Motorola Moto G45

تستعد موتورولا الآن للإعلان عن هاتف جديد لها حمل إسم Motorola Moto G45، والذي سيكون من بين أبرز منافسي هواتف العملاق الكوري سامسونج، كما سيأتي الهاتف بمواصفات ممتازة وسعر سيكون مناسب للجميع وخاصة الفئات محدودة الدخل.

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مواصفات هاتف Motorola Moto G45وجاء هاتف موتو جي 45 بمعالج قوي من الشركة الأمريكية كوالكوم، وبذواكر داخلية وخارجية بسعات معقولة وممتازة مقارنة بسعره، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف موتورولا المرتقب.هيكل الهاتف مصنوع من بلاستيك متين.طبقة حماية الهاتف من زجاج مضاد للصدمات والخدوش.نوع زجاج الحماية Gorilla Glass 3.تصميم الهاتف مميز وممتاز وأنيق.عتاد الهاتف الداخلينوع المعالج Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3.معالج الرسوميات Adreno 619.الرام 8 و6 جيجا بايت.الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت وقابلة للتوسعةصورة 4كاميرات هاتف Motorola Moto G45الكاميرات ثنائية.دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.الكامير الثانية 2 ميجا بيكسل.دقة كاميرا السيلفي الأمامية 16 ميجا بيكسل.صورة 5البطاريةالبطارية 5000 مللي أمبيرتدعم الشحن السريع بقوة 18 واتمنفذ الشحن USB Type-C 2.0يوجد ماسح بصمات يوجد بالهاتف شريحة NFC