Mitsubishi Motors الشرق الأوسط تدشن سيارة L200 الجديدة كلياً في الرياض

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دشنت شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع شركة العيسائي للسيارات الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي ، سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً ، بحفل إطلاق في الرياض المملكة العربية السعودية ويعكس طرح السيارة الجديدة التزام ميتسوبيشي موتورز الراسخ بالابتكار والتميز وتلبية المتطلبات المتطورة للأسواق المحلية ، سيارة L200 الجديدة كلياً تمثل نقلة نوعية في فئة شاحنات البيك أب، حيث شهدت مجموعة من التحسينات الرائدة لتعزيز تجربة القيادة والارتقاء بمعايير القوة و الأداء .



ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا تدشن سيارة L200 الجديدة كلياً في الرياض



رئيس ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا ، جونيا تاكامي ، تحدث قائلاً : “يمثل إطلاق سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً بداية حقبة جديدة من التميز في مجال السيارات، حيث ترتقي السيارة بمعايير الأداء الفائق والأمان والحفاظ على البيئة”.

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وأضاف تاكامي : “يأتي طرح سيارة L200 الجديدة كلياً في إطار التزامنا الراسخ تجاه المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبما يتماشى مع رؤيتنا للاستدامة ومسؤولياتنا الاجتماعية”.بندر العيسائي، الرئيس التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات ، من جانبه قال : “يسرنا أن نطرح سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً في الرياض في المملكة العربية السعودية، وأن نواصل توفير حلول التنقل المتطورة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا المميزين، ملتزمين بأعلى معايير الجودة ورضا العملاء”.ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً مناسبة لأصعب التضاريسسيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً مناسبة في تصميمها لأصعب التضاريس وظروف القيادة اليومية، حيث تأتي بتصميم جديد كلياً للشاسيه ونظام الدفع الرباعي Super Select 4WD-II والعديد من التجهيزات الأخرى التي تعزز الأداء وتنوع الاستخدامات. وبفضل الخلوص الأرضي الأكبر وأنماط القيادة السبعة المتطورة المصممة خصيصاً للقيادة على الرمال والحصى والتضاريس الصخرية وغيرها، توفر سيارة L200 تجربة قيادة سلسة وممتعة .ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط تدشن سيارة L200 الجديدة كلياً في الرياضميتسوبيشي L200 بأحدث تجهيزات الأمان والتقنيات المتطورةمعايير الأمان في ميتسوبيشي L200 الجديدة على رأس أولوياتها، حيث تم تجهيزها بأحدث أنظمة الأمان مثل نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، والتحذير من مغادرة المسار، والتحذير من النقطة العمياء، وشاشة المراقبة متعددة الاتجاهات (Multi Around Monitor)، وإمكانية توصيل الهاتف المتحرك لاسلكياً عبر Apple Car Play وAndroid Auto. وتعمل هذه الابتكارات بتناغم تام لتوفير أعلى مستويات الأمان وراحة البال للسائق والركاب .ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط تدشن سيارة L200 الجديدة كلياً في الرياضتصميم فريد وابتكارات صديقة للبيئةسيارة L200 الجديدة كلياً تعكس التزام شركة ميتسوبيشي موتورز بالبيئة والاستدامة، حيث تهدف إلى تقليل الانبعاثات والحد من أثر السيارة على البيئة. وبفضل المحرك فائق الكفاءة واستخدام مواد التصنيع الصديقة للبيئة، تسعى الشركة من خلال سيارة L200 إلى بناء مستقبل أكثر حفاظاً على البيئة دون التنازل عن الأداء الفائق أو مستويات الراحة .