Microsoft توافق على تسوية بقيمة 14 مليون دولار فى قضية التمييز فى الأجور

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من المقرر أن تدفع شركة مايكروسوفت 14.4 مليون دولار لحل قضية تزعم وجود ممارسات انتقامية وتمييزية ضد العاملين في كاليفورنيا الذين حصلوا على إجازة محمية، مثل إجازة رعاية الأسرة والوالدين والإعاقة والحمل.



وأطلقت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا (CRD) تحقيقًا مع شركة مايكروسوفت في عام 2020، للنظر في ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد انتهكت قوانين مثل قانون التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، ويخضع الاتفاق المقترح لموافقة المحكمة.



وزعمت CRD أن العمال الذين حصلوا على إجازة محمية "حصلوا على مكافآت أقل ومراجعات أداء غير مواتية والتي بدورها أضرت بأهليتهم للحصول على زيادات الجدارة وجوائز الأسهم والترقيات".

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وزعمت إدارة كاليفورنيا أيضًا أن مايكروسوفت "فشلت في اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع حدوث التمييز، وتغيير المسار الوظيفي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الموظفين الذين عملوا في الشركة، مما أدى في النهاية إلى تركهم وراءهم".وسيتم توجيه مدفوعات مايكروسوفت نحو العمال المتأثرين اعتبارًا من مايو 2017 حتى تاريخ موافقة المحكمة، ويجب على الشركة أيضًا تعيين مستشار مستقل لتوصيات السياسات والممارسات، مما يضمن عدم استخدام المديرين للإجازة المحمية كمحدد عند تحديد المكافآت والترقيات ، وسيحتاج المديرون والموارد البشرية إلى الخضوع لتدريب خاص على التمييز.وسيعمل المستشار المستقل أيضًا مع Microsoft للتأكد من أن الموظفين لديهم طريقة مباشرة لرفع الشكاوى إذا شعروا أن الحصول على إجازة محمية قد أثر على مكانتهم في الشركة، علاوة على ذلك يجب على المستشار المستقل تقديم تقرير امتثال سنوي يعكس التزام مايكروسوفت بالاتفاقية.وقال كيفن كيرش، مدير CRD: "إن التسوية التي تم الإعلان عنها اليوم ستوفر الإغاثة المباشرة للعمال المتأثرين وستحمي من التمييز المستقبلي في الشركة ، ونحن نشيد بشركة Microsoft لحضورها إلى الطاولة وموافقتها على إجراء التغييرات اللازمة لحماية العمال في كاليفورنيا.