Microsoft تعمل على تسهيل إرسال الملفات مباشرة إلى جهاز أندرويد الخاص بك

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صورة الخبر: Microsoft
Microsoft

يحصل تطبيق Phone Link من مايكروسوفت على بعض التحسينات هذا الأسبوع، حيث يعمل تكامل Windows 11 مع تطبيق Phone Link ليسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مباشرة مع أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، وتمت إضافة خيار جديد لمشاركة المحتوى على "My Phone" في نافذة مشاركة Windows، كما هو موضح في لقطة الشاشة، وفقاً لموقع phonearena.

تتطلب الميزة الجديدة من المستخدمين إقران أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows باستخدام تطبيق Link to Windows على أندرويد وتطبيق Phone Link على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، هذه هي الطريقة الوحيدة لتمكين القدرة على مشاركة المحتوى على جهاز أندرويد من نافذة مشاركة Windows.

على الرغم من أن هذا يجب أن يكون مفيدًا عالميًا عندما تحتاج إلى مشاركة المحتوى على جهاز أندرويد الخاص بك، إلا أن بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة، نظرًا لأن ميكروسوفت تدمج هذا في نظام التشغيل Windows 11، فيجب عليك بالتأكيد تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك على هذا الإصدار من نظام التشغيل إذا كنت ترغب في الاستفادة منه.

المصدر: اليوم السابع

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