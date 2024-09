Microsoft تعلن موعد طرح لعبة Age of Empires

Microsoft Microsoft

أعلنت شركة مايكروسوفت أن اللعبة المرتقبة، إصدار Age of Empires Mobile، سيتم طرحها عالميًا لمستخدمى أندرويد وiOS فى 17 أكتوبر.

اللعبة التى كانت قيد التطوير منذ فترة طويلة، تم تطويرها بواسطة TiMi Studio Group بالتعاون مع World’s Edge ويتم نشرها بواسطة Xbox Game Studios، حيث بدأ التسجيل المسبق للعبة بالفعل على موقعها الرسمى.أكدت مايكروسوفت مؤخرًا تاريخ إصدار لعبة Age of Empires موبايل على جهاز إكس من خلال إعلان رسمى قصير عن التاريخ، و"Age of Empires Mobile ستنطلق عالميًا في 17 أكتوبر.وكتبت الشركة: "قم بالتسجيل المسبق في متجر التطبيقات أو متجر Google Play الآن وكن مستعدًا لبدء غزوك لحظة إصداره".تعد لعبة Age of Empires واحدة من أكثر امتيازات ألعاب الفيديو الاستراتيجية فى الوقت الفعلى شهرة على الإطلاق، وبعد أن أصبحت اللعبة جاهزة للطرح لمستخدمى الأجهزة المحمولة، سيكتشف جيل جديد من اللاعبين ما تعنيه هذه السلسلة.ووفقًا للمطورين تعد لعبة Age of Empires Mobile تجربة فريدة ومبتكرة لمحبي السلسلة الشهيرة، حيث تجمع بين الميزات المميزة من ألعاب Age of Empires الشهيرة مع طريقة لعب جديدة تمامًا وخاصة بالهواتف المحمولة.تعتمد أوضاع اللاعب الفردي المتعددة على امتياز Age of Empires وتتضمن عناصر كلاسيكية من السلسلة الأصلية، كذلك يعتمد المستخدمون على نسب السلسلة من خلال السماح للاعبين بالاختيار من بين بعض الشخصيات التاريخية الأكثر شهرة في العالم لقيادة جيوشهم.يمكن للاعبين الاختيار من بين العديد من القادة بما في ذلك بربروسا، وداريوس الكبير، وحمورابي، وجان دارك، وليونيداس الأول، حيث يتمتع كل منهم بمهارات مميزة وتآزر مع بعضهم البعض لإطلاق العنان لمنافسيك.يمكنهم بناء إمبراطورياتهم فى عالم قديم واقعي وملون يضم حضارات مذهلة ومدنًا ملكية وشخصيات تاريخية.توفر ساحات المعارك الغامرة طريقة لعب مبتكرة فريدة من نوعها مع هجمات واسعة النطاق على القلعة بأمكانيات واقعية تتغلب على دفاعات متعددة الأبعاد في صراع ضد الآلاف من اللاعبين في جميع أنحاء العالم.