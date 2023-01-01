Microsoft تطلق متجر ألعاب Xbox الجديد فى يوليو

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تتحدث مايكروسوفت عن خطط لإنشاء متجر ألعاب Xbox للهواتف المحمولة منذ عامين ، وتخطط الشركة الآن لإطلاقه في يوليو، وفي حديثها في قمة بلومبرج للتكنولوجيا، كشفت سارة بوند، رئيسة Xbox، عن تاريخ الإطلاق وكيف ستتجنب Microsoft قواعد متجر التطبيقات الصارمة من Apple.



ويقول بوند: "سنبدأ بإحضار مجموعة الطرف الأول الخاصة بنا إلى [متجر Xbox للهواتف المحمولة]، لذلك ستشاهد ألعابًا مثل Candy Crush تظهر في تلك التجربة، وألعاب مثل Minecraft" ، وسنبدأ على الويب، ونحن نفعل ذلك لأن ذلك يسمح لنا حقًا بالحصول على تجربة يمكن الوصول إليها عبر جميع الأجهزة، وجميع البلدان، بغض النظر عن ذلك ومستقلة عن سياسات مخازن النظام البيئي المغلقة. "



وسيركز المتجر على ألعاب الطرف الأول للهواتف المحمولة من استوديوهات Microsoft المختلفة، والتي تتضمن نجاحات ضخمة مثل Call of Duty: Mobile و Candy Crush Saga ، ويقول بوند إن الشركة ستوسع هذا ليشمل الشركاء في وقت ما في المستقبل أيضًا.

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في حين أن الألعاب ستكون بطبيعة الحال جزءًا من المتجر، يبدو أن الأجزاء الرئيسية لتجربة Xbox ستكون متاحة أيضًا، ويقول بوند إنه لا توجد منصة ألعاب وتجربة متجر "تنتقل فعليًا عبر الأجهزة حيث تنتقل معك مكتبتك وهويتك ومكافآتك مقابل كونك مقيدًا بنظام بيئي واحد، لذا تحاول Microsoft بناء ذلك من خلال متجر Xbox للهواتف المحمولة.وقامت Microsoft أيضًا ببناء هذا المتجر تحسبًا لإجبار شركات مثل Apple و Google على فتح متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها، ولكن من الواضح أن عملاق البرمجيات ليس على استعداد لانتظار قانون الأسواق الرقمية ليحدث تغييرًا في أوروبا أو أي احتمال آخر ، مثل العمل في الولايات المتحدة.وسيكون من الصعب إنشاء متجر للهواتف المحمولة على الويب فقط، وليس من الواضح على الفور كيف ستضع Microsoft هذا كبديل لألعاب الهاتف المحمول هذه الموجودة بالفعل في متاجر التطبيقات المنافسة.ويقول بوند إن مايكروسوفت سوف "تتوسع" إلى ما هو أبعد من شبكة الإنترنت، ملمحا إلى أنها قد تطلق في نهاية المطاف منافسا حقيقيا لمتاجر تطبيقات الهاتف المحمول التابعة لجوجل وأبل في وقت ما قريبا.وألمحت مايكروسوفت لأول مرة إلى “متجر الجيل التالي” في أوائل عام 2022، بعد شهر واحد فقط من إعلان الشركة عن استحواذها على Activision Blizzard، وقال فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming، في مقابلة مع صحيفة Financial Times العام الماضي: "نريد أن نكون في وضع يسمح لنا بتقديم Xbox والمحتوى منا ومن شركائنا الخارجيين عبر أي شاشة يرغب شخص ما في اللعب فيها.واليوم، لا يمكننا القيام بذلك على الأجهزة المحمولة ولكننا نريد أن نبني نحو عالم نعتقد أنه سيأتي حيث تكون هذه الأجهزة مفتوحة."