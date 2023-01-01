Microsoft تضيف أدوات الكتابة المهمة إلى Windows Notepad بعد 40 عامًا

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أصدرت Microsoft تحديثًا لتطبيق Notepad الخاص بها على نظام التشغيل Windows 11 والذي يوفر ميزات طال انتظارها: التدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي. اختبر عملاق البرمجيات أدوات الكتابة هذه في البداية في شهر مارس وأصدرها الآن للإصدار الثابت من Windows 11. وبينما ظل برنامج Notepad دون تغيير إلى حد كبير لعقود من الزمن، يشير هذا التحديث إلى التحول نحو تحديث تطبيقات Windows الأساسية.



وإليك كيفية عمل هذه الميزات

قام برنامج NotePad على نظام التشغيل Windows بتمييز الكلمات التي بها أخطاء إملائية ووضع خط تحتها. يحتوي التطبيق أيضًا على قائمة التصحيح الإملائي. سيحصل المستخدمون أيضًا على خيار ضبط ميزات التدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي. ستسمح Microsoft أيضًا للمستخدمين بتعطيل التدقيق الإملائي لأنواع ملفات محددة (مثل ملفات الموارد الشائعة). يتوفر زر تعطيل الأداة من خلال مفتاح تبديل يسهل العثور عليه.



أعلنت Microsoft أنها تقوم بإزالة مجموعة المفاتيح Win + C التي تفتح حاليًا تطبيق الشريط الجانبي Copilot على نظام التشغيل Windows 11. ظهر هذا التغيير في إصدار مطور حديث ويشير إلى أنه قد يأتي إلى نظام التشغيل Windows 11 للجميع في وقت لاحق من عام 2024.

ويبدو أن الشركة تعمل أيضًا على تغيير الطريقة التي يعمل بها OneDrive في نظام التشغيل Windows 11. في السابق، كان بإمكان المستخدمين اختيار المجلدات التي سيتم نسخها احتياطيًا أثناء الإعداد. الآن، مع إعداد Windows 11 الجديد والاتصال بالإنترنت، قد يقوم OneDrive تلقائيًا بتخزين مجلدات سطح المكتب والصور والمستندات والموسيقى والفيديو وتحميلها إلى السحابة بشكل افتراضي.

ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مشاركة الملفات بين Windows 11 وAndroid أسهل. سيسمح خيار "هاتفي" الجديد في قائمة Windows Share للمستخدمين بإرسال الصور والمستندات والمزيد مباشرة إلى أجهزتهم التي تعمل بنظام Android. هذه الميزة التجريبية المتوفرة حاليًا لمستخدمي Windows Insider تتخطى الحاجة إلى أدوات خارجية أو عمليات نقل، مما يجعل مشاركة الملفات أمرًا سهلاً.