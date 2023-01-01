Microsoft تضطر لإيقاف ميزة Recall.. اعرف القصة الكاملة

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كشفت مايكروسوفت النقاب عن ميزتها الجديدة التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، والتي تسمى Recall فى Build 2024 فى وقت سابق من هذا الشهر، والتي أثارت الجدل بين إعجاب وانتقاد البعض لها بشأن الميزة التى يمكنها التقاط لقطة شاشة لكل ما تفعله على جهاز Copilot + PC الذي سيشق طريقه ببطء إلى السوق.



تصرفت مايكروسوفت أخيرًا بشأن مخاوفها، وقررت أن العملاء سيكون لهم رأي أكبر في استخدام هذه الميزة، وأكدت الشركة أن ميزة الاستدعاء لن يتم تمكينها افتراضيًا ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في استخدام الميزة القيام بذلك عن طريق تغيير الإعدادات. وقال بافان دافولوري، الذي يرأس قسم أجهزة ويندوز وSurface في مايكروسوفت: "إذا لم تختر تشغيله بشكل استباقي، فسيتم إيقاف تشغيله افتراضيًا".



وصلت المخاوف بشأن هذه الميزة إلى آفاق جديدة عندما ادعى باحث يُدعى كيفن بومونت أن البيانات التي تتم معالجتها بواسطة Recall تم حفظها بنص عادي دون أي تشفير.

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وأشار إلى أن البيانات التي يتم الوصول إليها من خلال Recall والمخزنة على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 11 تكون قابلة للقراءة عندما يقوم الشخص بتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص به، وتشعر مايكروسوفت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحسين البحث على أجهزة الكمبيوتر الشخصية من خلال ميزة الاستدعاء، لكن التنازلات التي يقدمها تبدو أكبر من الراحة المتوفرة.وتحدث بومونت أيضًا عن السهولة التي يمكن بها للمتسللين الوصول إلى هذه البيانات السرية، خاصة عندما تتم سرقة جهاز الكمبيوتر أو وضعه في غير مكانه وينتهي به الأمر في الأيدي الخطأ، كما ستحتاج مايكروسوفت حقًا إلى إصلاح هذه المشكلات مع Recall قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع من خلال Copilot + PCs في وقت لاحق من هذا العام.ويواجه بالفعل الضجيج حول الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن الخصوصية وأمن بيانات المستخدم وآخر شيء تريده هو اختراق البيانات على نطاق واسع بسبب ميزة لم نكن بحاجة إليها حقًا.ستحتاج مايكروسوفت إلى إعادة صياغة الجانب الأمني من Recall، خاصة عندما يمكنها تسريب بياناتك دون قصد، وقد يصبح ذلك مشكلة كبيرة للشركة على المدى الطويل أثناء سعيها لتحقيق طموحاتها الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وفقا لبعض تقارير.