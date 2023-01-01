Microsoft تسهل تغيير إعدادات الفأرة عبر ويندوز 11

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طرحت مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من ويندوز 11 لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر ضمن قناة Canary، وكما هو الحال عادةً، فإن الإصدار الجديد يحتوي بعض الأشياء المخفية.



وبصرف النظر عن إضافة الأشياء المتوفرة في قنوات المعاينة الأخرى، يوفر الإصدار رقم 26227 خيارات إضافية من لوحة التحكم القديمة وينقلها إلى تطبيق الإعدادات الحديث. ويحظى قسم الفأرة هذه المرة ببعض الاهتمام.



وتتطلب إصدارات ويندوز 10 و 11 العامة الغوص داخل لوحة التحكم القديمة لتغيير بعض إعدادات الفأرة الشائعة، مثل تحسين دقة مؤشر الفأرة واتجاه التمرير.

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ومع الأخذ في الحسبان أن مايكروسوفت بذلت جهدًا إضافيًا لدفن لوحة التحكم القديمة بعمق، فإن العثور على القسم الصحيح يعد تحديًا كبيرًا للمستخدم عديم الخبرة.ولم يعد هذا هو الحال مع الإصدار رقم 26227، إذ لاحظ المستخدمون أن هناك الآن معرف ميزة يضيف خيارين إضافيين إلى تطبيق الإعدادات الحديث عند التمكين، وهما تحسين دقة المؤشر واتجاه التمرير.ويعد خيار تحسين دقة المؤشر مسؤولًا عن تسارع المؤشر، وهو أمر يرغب اللاعبون غالبًا في إيقافه، وخاصة في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول. في حين يساعد الخيار الثاني في عكس اتجاه عجلة تمرير الفأرة.ومن الغريب أن ويندوز ليس لديه خيار سهل الاستخدام لتخصيص ذلك.واستطاع مستخدمو الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز عكس اتجاه التمرير عبر لوحة اللمس منذ سنوات، مع أن مستخدمي أجهزة الحواسيب المكتبية كانوا يضطرون إلى اللجوء إلى تعديل سجل النظام لتغيير شيء أساسي مثل اتجاه تمرير الفأرة أو الاعتماد على فأرة خارجية لتوفير البرامج التي من شأنها تمكين ذلك.ولم تذكر مايكروسوفت هذه التغييرات في سجل التغييرات الرسمي، مع أنه يمكنك تشغيلها باستخدام تطبيق ViVeTool إذا كنت حصلت على الإصدار رقم 26227 من نظام التشغيل ويندوز 11.