Microsoft تستغنى عن 650 موظفا إضافيا فى Xbox

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن تسريح حوالي 650 موظفًا في قسم الألعاب الخاص بها ، وتأتى التخفيضات الأخيرة بعد أشهر من تسريح مايكروسوفت لـ 1900 موظف في Activision Blizzard و Xbox ، وبعد إغلاق العديد من استوديوهات الألعاب بما في ذلك مطور Redfall Arkane Austin.وأعلن رئيس شركة Xbox فيل سبنسر، عن تسريح الموظفين في مذكرة داخلية هذا الصباح، اطلع عليها موقع The Verge، وتتعلق التخفيضات بصفقة Activision Blizzard، ويوضح سبنسر في بريده الإلكتروني أنه "لن يتم إلغاء أي ألعاب أو أجهزة أو تجارب" ولن يتم إغلاق أي استوديوهات كجزء من عمليات التسريح اليوم.
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