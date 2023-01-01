Microsoft تستغنى عن 650 موظفا إضافيا فى Xbox

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أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن تسريح حوالي 650 موظفًا في قسم الألعاب الخاص بها ، وتأتى التخفيضات الأخيرة بعد أشهر من تسريح مايكروسوفت لـ 1900 موظف في Activision Blizzard و Xbox ، وبعد إغلاق العديد من استوديوهات الألعاب بما في ذلك مطور Redfall Arkane Austin.

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وأعلن رئيس شركة Xbox فيل سبنسر، عن تسريح الموظفين في مذكرة داخلية هذا الصباح، اطلع عليها موقع The Verge، وتتعلق التخفيضات بصفقة Activision Blizzard، ويوضح سبنسر في بريده الإلكتروني أنه "لن يتم إلغاء أي ألعاب أو أجهزة أو تجارب" ولن يتم إغلاق أي استوديوهات كجزء من عمليات التسريح اليوم.كما يقول سبنسر كجزء من مواءمة هيكل فريقنا بعد الاستحواذ وإدارة أعمالنا، اتخذنا قرارًا بإلغاء ما يقرب من 650 دورًا في Microsoft Gaming معظمها وظائف مؤسسية وداعمة لتنظيم أعمالنا وتحقيق النجاح على المدى الطويل".وأتمت شركة مايكروسوفت صفقة استحواذها على شركة Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار في أكتوبر، بعد أشهر من المعارك مع الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.