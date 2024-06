Microsoft تزيل مميزات Copilot من أجهزة كمبيوتر Copilot Plus الجديدة

Microsoft Microsoft

أطلقت مايكروسوفت مجموعتها من أجهزة الكمبيوتر Copilot Plus في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجميعها مجهزة بمفتاح Copilot المخصص الجديد على لوحة المفاتيح، ويعد هذا أول تغيير كبير فى لوحات مفاتيح ويندوز منذ 30 عامًا، ولكن كل ما يفعله المفتاح الآن هو تفعيل نسخة الويب (PWA) من Copilot.





ولم يعد تطبيق الويب يتكامل مع ويندوز بعد الآن كما فعلت تجربة Copilot السابقة منذ العام الماضي، لذلك لا يمكنك استخدام Copilot للتحكم في إعدادات ويندوز 11 أو تثبيته كشريط جانبي بعد الآن .



وقامت مايكروسوفت أيضًا بإزالة اختصار لوحة المفاتيح إلى Copilot على أجهزة الكمبيوتر الجديدة Copilot Plus، لذا فإن WINKEY + C لا يفعل شيئًا.



كنت آمل أن تقوم مايكروسوفت بتطوير مفتاح Copilot إلى شيء يمكن استخدامه مثل مفتاح ويندوز إلى حد كبير، جنبًا إلى جنب مع مفاتيح أخرى لتشغيل اختصارات للتطبيقات أو حتى الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في ويندوز .



ولم توضح مايكروسوفت سبب قيامها بتغيير Copilot من تجربة أكثر تكاملاً في ويندوز إلى مجرد تطبيق ويب لم يعد بإمكانه التحكم في إعدادات ويندوز.



ويقول فريق windows Insider في منشور مدونة حديث : "نحن نعمل أيضًا على تطوير تجربة Copilot على ويندوز كتطبيق سيتم تثبيته على شريط المهام".



ويتيح هذا للمستخدمين الحصول على فوائد تجربة التطبيق التقليدية، بما في ذلك القدرة على تغيير حجم النافذة ونقلها وضبطها وهي التعليقات التي سمعناها من المستخدمين طوال معاينة Copilot في ويندوز."



وتقول مايكروسوفت إنها ستكون قادرة على "تطوير وتحسين تجربة Copilot بشكل أكثر مرونة" نتيجة لهذه التغييرات، لذلك ربما نرى بعض التغييرات المستقبلية التي تجعل هذا التراجع في الوظائف منطقيًا.



حتى ذلك الحين، سيحل مفتاح Copilot الجديد محل مفتاح القائمة (مفتاح التطبيق) على لوحات المفاتيح على أجهزة كمبيوتر Copilot Plus الجديدة، وقد قامت مايكروسوفت أيضًا بتثبيت تطبيق Copilot على شريط المهام حتى لا تحتاج حتى إلى استخدام المفتاح المخصص على أي حال.