Microsoft تزيل تطبيق كوبايلوت الغامض من أجهزة المستخدمين



كوبايلوت كوبايلوت

أعلنت مايكروسوفت أنها أزالت كافة آثار تطبيق “كوبايلوت” الغامض الذي عثر عليه المستخدمون مثبتًا في أجهزتهم ضمن قائمة التطبيقات المثبتة.



وظهرت التقارير الأولى عن هذا التطبيق، الذي يبلغ حجمه 8 كيلوبايت فقط، في أواخر شهر مارس الماضي. وبعد مدة وجيزة، اضطرت مايكروسوفت إلى سحب التحديث الذي ثبت التطبيق بعد أن لاحظت مايكروسوفت المشكلة.



ورُصد التطبيق في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 إصدار 22H2 وويندوز 11 إصدار 21H2 أو الإصدارات الأحدث منها.

قد يعجبك أيضا...

وصرحت الشركة لاحقًا بأن التطبيق غير ضار تمامًا، ولم يُقصد منه جمع بيانات المستخدمين أو تحليلها، ولا يُشغّل أي أكواد في الخلفية.وفي موقع لوحة معلومات صحة ويندوز التابع لمايكروسوفت – وهو موقع يتعقب العديد من أخطاء نظام ويندوز – أغلقت مايكروسوفت المشكلة وأعلنت حلها.وتقول الشركة إنها أزالت التطبيق من كافة من أنظمة العملاء والخوادم على حد سواء، ولن يعثر عليه المستخدمون بعد الآن في قائمة التطبيقات المثبتة لديهم.وتوصي مايكروسوفت بتثبيت إصدار متصفح إيدج المستقر الأخير، الذي يحمل رقم 126.0.2592.56، والذي صدر حديثًا، مع ضرورة إعادة تشغيل المتصفح في حال استمرار رؤية التطبيق بعد الانتهاء من تحديث المتصفح.وفي حال عدم اختفاء تطبيق كوبايلوت من قائمة التطبيقات المثبتة حتى بعد إعادة تشغيل المتصفح بعد التحديث، يجب إعادة تشغيل الجهاز أيضًا.ومع أن التطبيق لم يكن ضارًا، فإن هذه الخطوة مهمة من أجل طمأنة المستخدمين الذين يخشون على بياناتهم وخصوصية أجهزتهم من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة.