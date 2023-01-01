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Microsoft تختبر لوحة مفاتيح أفضل لوحدات تحكم الألعاب

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كانت Microsoft تعمل على تحسين إدخال الشاشة الصغيرة والشاشة التي تعمل باللمس، مع التركيز على جعلها أكثر سهولة في الوصول إليها لمستخدمي وحدات التحكم المحمولة بنظام Windows (فكر في ASUS ROG Ally).

الكتابة باستخدام وحدة تحكم ليست مريحة، لكن أحدث تحديث صغير من Microsoft قدم تخطيطًا جديدًا للوحة المفاتيح على الشاشة أسهل كثيرًا في الاستخدام مع وحدة تحكم Xbox، أو عناصر التحكم على جهاز كمبيوتر محمول للألعاب.
لم يعد التخطيط الجديد يقتصر على تحريك المؤشرات وتحديد مفاتيح معينة. على سبيل المثال، يمكن استخدام الزر X للرجوع إلى الخلف، بينما يكون الزر Y عبارة عن شريط مسافة. يفتح المشغل الأيسر صفحة الرموز والأرقام أيضًا. إنه يشبه لوحة مفاتيح الهاتف المحمول تقريبًا ولكنه مُحسَّن لاستخدام وحدة تحكم Xbox. والأهم من ذلك، أن جميع المفاتيح محاذية رأسياً، مما يجعل التنقل عبر لوحة المفاتيح أسهل.

المستخدمون المستهدفون لهذا التغيير هم مستخدمو الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Windows ولاعبو الكمبيوتر الشخصي الذين يفضلون استخدام وحدة تحكم Xbox أثناء ممارسة الألعاب. يأتي هذا التحديث الأخير بعد تغيير آخر أجرته Microsoft قبل بضعة أسابيع يجعل استخدام Windows Game Bar أسهل على الأجهزة المحمولة.

المصدر: الوفد

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