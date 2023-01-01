Microsoft تحذف الصور الإباحية المزيفة من محرك البحث Bing

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أعلنت مايكروسوفت أنها دخلت في شراكة مع StopNCII للمساعدة في إزالة الصور الحميمة غير التوافقية - بما في ذلك الصور المزيفة - من محرك البحث Bing.

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عندما يفتح الضحية "قضية" مع StopNCII، تنشئ قاعدة البيانات بصمة رقمية، تسمى أيضًا "تجزئة"، لصورة حميمة أو مقطع فيديو مخزن على جهاز ذلك الفرد دون الحاجة إلى تحميل الملف.ثم يتم إرسال التجزئة إلى شركاء الصناعة المشاركين، الذين يمكنهم البحث عن تطابقات للأصل وإزالتها من منصتهم إذا كانت تنتهك سياسات المحتوى الخاصة بهم.تنطبق العملية أيضًا على الصور المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لشخص حقيقي.وافقت العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى على العمل مع StopNCII لحذف الصور الحميمة المشتركة دون إذن.ساعدت Meta في بناء الأداة، وتستخدمها على منصات Facebook وInstagram وThreads؛ تشمل الخدمات الأخرى التي دخلت في شراكة مع هذا الجهد TikTok وBumble وReddit وSnap وNiantic وOnlyFans وPornHub وPlayhouse وRedgifs.ولكن من الغريب أن شركة جوجل غائبة عن هذه القائمة. إذ تمتلك شركة التكنولوجيا العملاقة مجموعة خاصة بها من الأدوات للإبلاغ عن الصور غير التوافقية، بما في ذلك الصور المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.ومع ذلك، فإن الفشل في المشاركة في أحد الأماكن المركزية القليلة لمسح صور الانتقام والصور الخاصة الأخرى يفرض عبئًا إضافيًا على الضحايا لاتخاذ نهج مجزأ لاستعادة خصوصيتهم.بالإضافة إلى الجهود المبذولة مثل StopNCII، اتخذت حكومة الولايات المتحدة بعض الخطوات هذا العام لمعالجة الأضرار التي تسببها الصور المزيفة في الصور غير التوافقية على وجه التحديد.ودعا مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي إلى تشريع جديد بشأن هذا الموضوع، وتحركت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لحماية الضحايا من خلال قانون NO FAKES، الذي تم تقديمه في يوليو.