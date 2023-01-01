Microsoft تحذر: العد التنازلي لوقف الدعم عن Windows 10 بدأ.. تفاصيل

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منذ إطلاقه في عام 2015، أصبح Windows 10 هو نظام التشغيل الأكثر شعبية من شركة مايكروسوفت، ولكن يبدو أن الشركة قد بدأت تغيير هذا الأمر؛ تمهيدًا لإنهاء الدعم له، وجذب الأشخاص لاستخدام Windows 11.







وتُظهر البيانات الجديدة من StatCounter انخفاضًا طفيفًا في استخدام Windows 10، وفي مايو 2024، كان حوالي 7 من كل 10 أجهزة كمبيوتر 69.89? تستخدم نظام التشغيل Windows 10.

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وانخفض هذا الرقم إلى حوالي 2 من أصل 3 حوالي 66? في يونيو، وفي الوقت نفسه، ارتفع استخدام نظام التشغيل Windows 11.وفي يونيو، كان ما يقرب من 3 من كل 10 أجهزة كمبيوتر حوالي 29.75? تعمل بنظام Windows 11. وهذا هو أعلى استخدام شهده Windows 11 منذ طرحه في عام 2021. ولأول مرة، أصبحت الفجوة بين Windows 10 وWindows 11 أصغر بكثير.وهناك سبب وجيه للتبديل إلى Windows 11 قريبًا، حيث ينتهي دعم Windows 10 في أكتوبر 2025، وبعد ذلك، لن تحصل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 على تحديثات أمنية مهمة أو ميزات جديدة، وهذا قد يجعلها أقل أمانًا وأقل متعة في الاستخدام.وإذا كنت لا تزال تستخدم نظام التشغيل Windows 10؛ فإن الترقية إلى نظام التشغيل Windows 11 تعد طريقة ذكية للحفاظ على أمان جهاز الكمبيوتر الخاص بك.ومع انتهاء دعم Windows 10 قريبًا؛ يعد الأمان أحد أهم الاهتمامات، والترقية إلى Windows 11 تحافظ على حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك بأحدث تصحيحات الأمان.ويساعد هذا في الحفاظ على أمان معلوماتك، ويقلل من مخاطر الهجمات الإلكترونية، ويأتي Windows 11 مزودًا أيضًا بميزات جديدة، ومظهرا جديدا يمكن أن يجعل استخدام الكمبيوتر الخاص بك أسهل وأكثر متعة.