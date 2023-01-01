"MG4" تظهر لأول مرة.. تراجع نسبي في أعداد تراخيص السيارات الكهربائية الملاكي في يونيو

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سجلت أعداد تراخيص السيارات الكهربائية الملاكي زيرو التي تم التأمين الإجباري عليها بوحدات المرور، تراجعا نسبيا في شهر يونيو الماضي حيث بلغت نحو 409 سيارة مقابل نحو 473 سيارة تم تسجيلها في شهر مايو الماضي بفارق 64 سيارة، وتضم القائمة لأول مرة العلامة "إم جي MG" بسيارتها الكهربائية الجديدة "إم جي 4".

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ووفقا لأحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن شهر يونيو (والذي أعلنته جريدة الأهرام)، تواصل "فولكس فاجن Volkswagen" الاستحواذ على النصيب الأكبر من بين السيارات الكهربائية الملاكي زيرو الأكثر ترخيصا في مصر، حيث سجلت خلال سادس شهور العام الجاري نحو 90 سيارة من بينها 27 سيارة من طراز "ID4"، ويعد ذلك تراجعا نسبيا مقارنة بشهر مايو الماضي والذي سجلت خلاله إجمالي 132 سيارة.وتواصل العلامة الألمانية "مرسيدس Mercedes" احتفاظها بالمركز الثاني في سادس شهور العام الجاري بعدما سجلت إجمالي 71 سيارة من بينها 34 سيارة من طراز "EQE 350" ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا أيضا عن شهر مايو والذي سجلت خلاله 75 سيارة..وفي المركز الثالث، بلغت أعداد تراخيص السيارات الكهربائية للعلامة الألمانية "بي إم دبليو BMW" نحو 70 سيارة، وكان طراز "iX3" هو المتصدر بعدد 36 سيارة.. ويليها العلامة الصينية "بي واي دي BYD"، التي تراجعت إلى المركز الرابع بعدما سجلت نحو 51 سيارة من بينها 19 سيارة من طراز "سونج Song L ".وأخيرا احتلت المركز الخامس كلا من "تسلا Tesla" و "كيا KIA" بعدد 14 سيارة لكل منهما، فيما سجلت "إم جي" بسيارتها الجديدة "إم جي 4" عدد 5 سيارات والتي تظهر لأول مرة في القائمة إلى جانب "بورشه" التي سجلت نحو 3 سيارات فقط.