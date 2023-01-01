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MG تكشف رسميًا عن نسختها MG 5 .. الشكل الجديد

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صورة الخبر: MG 5
MG 5

تواصل إم جي الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا بعد أن كشفت رسميًا عن نسختها MG 5 بإطلالة "فيس ليفت"، والتي قدمت بعدد من اللمسات العصرية، تضمنت تغييرات في الواجهة الأمامية، شملت المصابيح وغطاء المحرك، وتصميم الشبكات، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات الداخلية والخارجية.

محرك السيارة MG 5 "فيس ليفت" العالمية
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تستخدم السيارة MG 5 النسخة "فيس ليفت" العالمية، محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه إنتاج قوة قدرها 127 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخرك نقترن بشاحن تيربو، يستطيع إنتاج قوة قدرها 179 حصانا و258 نيوتن متر مت عزم الدوران، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الاداء 7 غيار طراز DCT.


تجهيزات السيارة MG 5 "فيس ليفت" العالمية
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تضم السيارة MG 5 عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، لوحة عدادات قياسها 12.3 بوصة، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وظهرت السيارة بمقاعد من الجلد الأسود، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.


تأتي السيارة MG 5 بأبعاد خارجية تقدر بـ 4.715 مم للطول الكلي، أي بزيادة قدرها 40 مم مقارنة بالنسخة السابقة، بينما استمر قياس عرض السيارة عند 1.842 مم، و1.473 مم للارتفاع، مع تصميم السيدان الانسيابي، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.680 مم، مدعومة بجنوط 17 بوصة.


حصلت السيارة MG 5 "فيس ليفت" التي كشف عنها عالميًا على مقدمة تتسم بالشراسة، حيث دعمت بمصابيح حادة الشكل، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود مطعمة بلمسات فضية اللون ذات مقاطع طولية، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

المصدر: صدى البلد

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