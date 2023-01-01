Meta و Google يخططان لعقد صفقات الذكاء الاصطناعى مع استوديوهات هوليوود

كشف تقرير جديد لبلومبرج، أن شركتا ميتا وجوجل تقدم عرض لاستوديوهات هوليوود بملايين الدولارات على أمل إبرام صفقات ترخيص يمكن أن تحسن نماذجهما للفيديو المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبحسب ما ورد عرضت الشركات "عشرات الملايين من الدولارات"، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيأتي من المحادثات.
وفقًا للتقرير، فإن Netflix وDisney ليسا على استعداد لترخيص المحتوى الخاص بهما، ولكنهما أعربا عن اهتمامهما بأنواع أخرى من التعاون.
فيما أشارت شركة Warner Brothers Discovery إلى استعدادها لترخيص بعض برامجها.
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