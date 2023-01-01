Meta تُوقف مشروع نظارات الواقع المختلط لتنافس «آبل فيجن برو»

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أعلنت شركة ميتا عن إيقاف مشروعها لنظارات الواقع المختلط المتقدمة التي كانت تهدف إلى منافسة نظارات "آبل فيجن برو"، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا إنفورميشن".

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وطلبت ميتا من موظفيها في مختبرات "رياليتي لابز"، الشركة الأمريكية المتخصصة في تصنيع نظارات الواقع الافتراضي، التوقف عن العمل على هذا الجهاز بعد اجتماع مراجعة للمنتج حضره الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.وأشار التقرير إلى أن النظارات، التي كانت تُعرف باسم "لا جولا"، بدأت مراحل تطويرها في نوفمبر من العام الماضي، وكان من المقرر إطلاقها في عام 2027.وكان من المتوقع أن تضم النظارات شاشات ميكرو-أوليد عالية الأداء، مشابهة لتلك المستخدمة في نظارات آبل "فيجن برو". ولكن تسعير النظارات بأقل من 1000 دولار كان يمثل تحديًا كبيرًا بسبب التكلفة العالية لتقنية شاشات OLED، نظرًا لأن نظارات آبل "فيجن برو" تُباع بسعر 3500 دولار، مما ساهم في بطء مبيعاتها منذ إطلاقها، بينما تُباع نظارات ميتا "كويست برو" بسعر 1500 دولار.لكن الشركة تقوم بتعديل استراتيجيتها قليلًا، حيث تحاول تقديم برنامجها XR، "هورايزن أو إس"، لاستخدامه من قبل شركات أخرى. كما تبحث ميتا عن فرص للتعاون، بما في ذلك المناقشات مع عملاق التكنولوجيا الهندي "جيو"، على الرغم من أن الاتفاقيات السابقة مثل تلك التي مع "إل جي" لم تحقق النجاح المتوقع.قد تعيد الشركة إحياء هذا المشروع في المستقبل بمجرد أن يكتسب المنتج مزيدًا من التفاعل مع المستهلكين.