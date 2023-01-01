Meta تلغي منافستها مع Apple Vision Pro

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أفادت تقارير من The Information أن شركة Meta ألغت خططها لسماعة الواقع المختلط التي كانت تهدف إلى التنافس مع Apple Vision Pro. أخبرت الشركة الموظفين في Reality Labs بالتوقف عن العمل على الجهاز بعد اجتماع مراجعة المنتج الذي حضره الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، كما ذكر موظفو Meta.

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تم الإشارة إلى سماعة الرأس داخليًا باسم La Jolla وكان من المفترض أن يتم إطلاقها في عام 2027. يُزعم أن جهاز الواقع المختلط هذا كان أعلى بكثير من Quest 3، مع شاشات OLED فائقة الوضوح. هذه هي نفس تقنية العرض المستخدمة في Apple Vision Pro.تشير التقارير إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت التكلفة. أراد الفريق الحصول على الجهاز بأقل من 1000 دولار، لكن لوحات OLED الدقيقة هذه ليست رخيصة. بعد كل شيء، يبلغ سعر Vision Pro 3500 دولار.سبب آخر محتمل لإلغاء الجهاز المتميز هو أنه، حسنًا، قد لا يكون هناك الكثير من الجوع لسماعات الرأس باهظة الثمن. كانت مبيعات Vision Pro بطيئة، كما تعرضت سماعة الرأس Quest Pro عالية الجودة التي كانت موجودة مسبقًا من Meta للسخرية على نطاق واسع بسبب سعرها البالغ 1500 دولار.من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أن Meta تتخلى عن أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المختلط. إنه مجرد وضع حد لسماعة رأس باهظة الثمن وعالية الجودة. هناك الكثير من الشائعات حول طرح Quest 4، إلى جانب إصدار أكثر ملاءمة للميزانية من Quest 3. كما ورد أن Meta تستعد أيضًا لبعض نظارات الواقع المعزز الجديدة التي من المحتمل أن يتم عرضها في حدث Connect التالي في 25 سبتمبر.أكد المدير التقني لشركة Meta، أندرو بوسورث، على المشاعر المذكورة أعلاه. كتب على Threads أن الشركة لديها "العديد من النماذج الأولية قيد التطوير في جميع الأوقات" وأن "قرارات مثل هذه تحدث طوال الوقت".ومع ذلك، تعمل الشركة على تغيير استراتيجيتها قليلاً. وبعيدًا عن إلغاء سماعة الرأس المذكورة أعلاه، كانت شركة Meta تحاول ترخيص برنامج XR الخاص بها لمصنعي الأجهزة من جهات خارجية. وقد يتم ترخيص المنصة، التي تسمى Horizon OS، لشركة التكنولوجيا الهندية العملاقة Jio كخطوة افتتاحية في هذه الحيلة. ومع ذلك، فشلت الصفقة مع LG.من الممكن دائمًا أن تحيي الشركة مفهوم سماعة الرأس الراقية في المستقبل، بمجرد أن تكتسب المساحة المزيد من جاذبية المستهلك. وفي غضون ذلك، يُقال إن Quest 4 ستصل إلى أرفف المتاجر في عام 2026.