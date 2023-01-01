Meta تقدم مساعد الذكاء الاصطناعي إلى واتساب وإنستجرام وفيسبوك وماسنجر



Meta Meta

تقوم شركة ميتا Meta، الشركة الأم لفيسبوك، بإطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي (AI) في الهند. ومع هذا الإصدار، يمكن لمستخدمي Facebook وMessenger وWhatsApp وInstagram استخدام مساعد Meta AI للاستفادة من إمكانات البحث الإبداعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي والمساعدة وقدرات البحث عن المعلومات وغيرها من الميزات.



تم الإعلان عن Meta AI Assistant لأول مرة في حدث Connect الخاص بالشركة في عام 2023. تم تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام Meta Llama 3.



مساعد Meta AI في WhatsApp

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وفي شرح فوائد Meta AI Assistant، قالت الشركة إنه يمكن لمستخدمي واتساب أن يطلبوا من المساعد في الدردشة الجماعية التوصية بالمطاعم ذات الإطلالات الرائعة والخيارات النباتية التي يمكنك مراعاتها أنت وأصدقاؤك."تنظيم عطلة نهاية الأسبوع؟ اطلب من Meta AI أن تقدم لك أفكارًا حول الأماكن التي يمكنك التوقف فيها أثناء رحلة برية. حشر للاختبار؟ اطلب من Meta AI على الويب أن ينشئ لك اختبارًا متعدد الاختيارات. الانتقال إلى شقتك الأولى؟ اطلب من Meta AI "تخيل" الجمالية التي تريدها حتى تتمكن من إنشاء لوحة مزاجية من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للإلهام عند تسوق الأثاث الخاص بك.مساعد Meta AI في الخلاصاتتقول Meta أنه يمكن أيضًا الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها عند التمرير عبر Facebook Feed. يمكن استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي لطلب المزيد من المعلومات حول الأشياء التي يصادفونها في المنشور. على سبيل المثال، إذا رأيت صورة للأضواء الشمالية في أيسلندا، فيمكنك أن تسأل Meta AI عن الوقت الأفضل من العام لمشاهدة الشفق القطبي.تقول ميتا إن مستخدميها لا يحتاجون إلى تثبيت أي تطبيق منفصل للوصول إلى Meta AI. لقد تم دمجه بالفعل في تطبيقات Meta - WhatsApp وInstagram وFacebook وMessenger.ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من طرح Google لتطبيق Gemini في الهند. يهدف Meta AI أيضًا إلى منافسة ChatGPT الخاص بـ OpenAI.