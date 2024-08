Meta تغلق استوديو ألعاب الواقع الافتراضي Ready at Dawn

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أغلقت شركة Meta، الشركة الأم المالكة لها، استوديو الألعاب Ready at Dawn Studios، الذي يقف وراء سلسلة الواقع الافتراضي Echo الخاصة بلعبة Meta Quest، اعتبارًا من الآن.

أفاد موقع Android Central بقرار شركة Meta بإغلاق استوديو Ready at Dawn Studios بعد عام ونصف تقريبًا من شراء استوديو الألعاب. تأتي هذه الأخبار في أعقاب تقرير صدر في منتصف شهر يوليو يفيد بأن شركة Meta تخطط لخفض ميزانية قسم Reality Labs بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2026 عندما من المقرر أن تطلق Meta Quest 4 وQuest 4s، سماعات الواقع الافتراضي التالية.يعود تاريخ Ready at Dawn في صناعة الألعاب إلى أيام جهاز PlayStation Portable (PSP) من شركة Sony. أصدر الاستوديو أول لعبة له في عام 2006 مع Daxter، وهي لعبة فرعية لجهاز PSP من سلسلة Jak and Daxter الشهيرة. كما أصدرت شركة Ready at Dawn ثلاثة عناوين في سلسلة God of War من Sony لجهاز PSP بما في ذلك Chains of Olympus وGhost of Sparta ومجموعة Olympus التي جمعت بين عنوانيها السابقين. انتقل الاستوديو إلى وحدات التحكم بدءًا من PlayStation 4 في عام 2015 مع The Order: 1886. أصبحت مغامرة الحركة من منظور الشخص الثالث في العصر الفيكتوري واحدة من أكثر العناوين المتوقعة لهذا العام بسبب رسوماتها التي تتجاوز الحدود. بعد موجة من المراجعات المتباينة، حاولت Ready at Dawn تقديم عنوان متعدد اللاعبين بتصرف أكثر بهجة في عام 2017 يسمى De-Formers لجهاز PS4 وXbox One والكمبيوتر الشخصي. وصفت جيسيكا كونديت، رئيسة تحرير Engadget، منافسة قتال الشخصيات الملونة بأنها "قتال أكل لحوم البشر في رسم كاريكاتوري ثلاثي الأبعاد".دفع صعود الواقع الافتراضي وسهولة الوصول إليه الاستوديو إلى التحول مرة أخرى في عام 2018 إلى وسيلة الألعاب الغامرة الجديدة. أصدر الاستوديو أول عنوانين للواقع الافتراضي في سلسلة ألعاب Echo بما في ذلك لعبة Oculus Rift و Quest الرياضية الافتراضية المجانية Echo Arena ومغامرة الخيال العلمي التفاعلية الخالية من الجاذبية Lone Echo. وجد كلاهما قاعدة جماهيرية على سماعة الواقع الافتراضي الكل في واحد مما أدى إلى تكملة بما في ذلك لعبة إطلاق النار في الساحة العائمة الحرة Echo Combat في عام 2018 و Lone Echo II في عام 2021.اشترت Oculus الاستوديو في عام 2023 وسمحت له بمواصلة العمليات في مكاتبه في كاليفورنيا وأوريجون. في نفس العام، أغلقت Meta لعبة Echo VR المجانية بسبب انخفاض أعداد اللاعبين.لقد خفضت Meta أكثر من 20000 وظيفة منذ عام 2023، وهي الفترة التي وصفها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بأنها "عام من الكفاءة".