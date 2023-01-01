Meta تطرح تحديثا جديدا للواتساب يتضمن مميزات جديدة

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تطرح شركة ميتا المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الواتساب الفترة القادمة، تحديثا جديدا يتضمن 3 مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز المكالمات الجماعية ومحادثات الفيديو.



وتضمنت المزايا الجديدة وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية



- مكالمات فيديو مع 32 شخصًا: يمكن الآن لما يصل إلى 32 شخصًا إجراء مكالمة فيديو، سواء كان ذلك لاجتماع عمل أو حفلة عيد ميلاد افتراضية.

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- تسليط الضوء على المتحدث: يقوم الوتساب تلقائيًا بتمييز من يتحدث في المكالمة ويرفع ملفه الشخصي إلى أعلى الشاشة لتسهيل معرفة المتحدثين.- مشاركة الشاشة للصوت: يمكن للمستخدمين الاستماع إلى الملاحظات الصوتية والموسيقى والملفات الصوتية أثناء مشاركة الشاشة في مكالمات الصوت.بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة ميتا، بتحسين موثوقية المكالمات للمحادثات التي تم إجراؤها على الهواتف القديمة أو في ظل ضعف الاتصال بالشبكة باستخدام برنامج الترميز Meta Low Bitrate (MLow)، الذي يساعد أيضًا على إلغاء صدى الصوت والضوضاء الخلفية.